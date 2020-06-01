Происшествия

В прокуратуре рассказали о судьбе мужчины, который угрожал взорвать Мост метро в прошлом году

Спецоперация полиции по задержанию мужчины, который 1 июня 2020 угрожал взорвать Мост метро в Киеве, напомнила киевлянам о похожем инциденте осенью 2019 года, когда также мужчина по фамилии Белько сообщал о взрывчатке.

В настоящее время Днепровский районный суд Киева продолжает рассмотрение ходатайства столичной прокуратуры о применении в отношении Белько принудительных мер медицинского характера, пишет в Facebook Надежда Максимец.

Ходатайство прокуратура направила в суд в феврале текущего року. Сейчас идет заслушивание свидетелей.

20 января 2020 суд изменил Белько меру пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение закрытого типа на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы.

Белько содержится в специализированном учреждении в Глевахе. Следующее заседание по его делу назначено на 12 июня.

Напомним, задержанный осенью 2029 года на Мосту метро в Киеве Алексей Белько оказался уроженцем Крыма. Он принимал участие в АТО на Донбассе.

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