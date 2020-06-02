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Шоу-бизнес

Все тесты были отрицательные: Илона Гвоздева рассказала о второй беременности (фото)

9:03 2 июня 2020
Илона Гвоздева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Победительница второго сезона проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева, которая ждет второго ребенка, рассказала, как узнала о беременности.

По словам Илоны, она чувствовала, что внутри зародилась новая жизнь, но тесты показывали отрицательный результат.

«История началась ещё во время нашего семейного отпуска в Доминикане, где каждый день я видела возле себя аистов, постоянно ловила рыбу во сне», — отметила Гвоздева.

А уже в Киеве танцовщица заподозрила, что ждет ребенка. «Я через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты напрочь показывали „НЕТ“, но в то же время я чувствовала, что жизнь во мне уже зародилась, сразу тело стало другим», — призналась Илона.

История с отрицательными тестами на этом не закончилась. «Упорных две недели я почти через день делала тесты, так как все мое нутро и материнское чутьё подсказывало, что жизнь во мне уже зародилась, но подтверждения тому я не получала», — пожаловалась хореограф.

Тогда Илона не выдержала и пошла к врачу, который подтвердил беременность.

Напомним, что Гвоздева с мужем воспитывают дочь Валерию.

Также напомним, что скоро у Alyosha и Тараса Тополи родится третий ребенок. Звездная пара оригинально сообщила всем пол будущего малыша.

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