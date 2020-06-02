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Адвокат и кандидат наук: стали известны подробности о харьковчанке, покончившей с собой вместе с 6-месячным сыном
В Харькове стали известны подробности самоубийства матери, прыгнувшей с 19-го этажа вместе полугодовалым сыном. Женщина была успешным адвокатом и считалась хорошим специалистом в профессиональных кругах. Что могло подтолкнуть 42-летнюю харьковчанку к самоубийству, выясняется.
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на свои источники, Яна Н. была по образованию юристом, получила диплом Национальной юридической академии и там же защитила кандидатскую. Работала харьковчанка сначала преподавателем, потом адвокатом и специализировалась на семейном праве. Женщина была партнером-консультантом в одной из юридических фирм города.
Напомним, ЧП случилось рано утром 1 июня. Около шести часов утра во дворе многоэтажки по улице Культуры были обнаружены тела женщины и ребенка. 42-летняя харьковчанка вместе с 6-месячным сыном и 53-летним мужем жила в квартире на 19-м этаже.
Напомним, ранее во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач, упав с высоты, а в Одессе из окна пятого этажа выпали женщина и ребенок.565
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Адвокат и кандидат наук: стали известны подробности о харьковчанке, покончившей с собой вместе с 6-месячным сыном
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