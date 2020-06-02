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Культура и искусство

Околохудожественный скандал в Одессе: в ОГА заявили, что Ройтбурда не «сдадут»

19:13 2 июня 2020
Александр Ройтбурд
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесская областная государственная администрация не расторгнет контракт с Александром Ройтбурдом, увольнение которого облсоветом с должности директора Одесского художественного музея суд признал законным. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сославшись на заявление губернатора Максима Куцого.

Сам Александр Ройтбурд так прокомментировал заседание Апелляционного суда, прошедшее без адвокатов. «Одесская безапелляционная тройка в составе Заикина (председательствующий в судебном заседании), Князюка и Таварткиладзе сама все решила. В секретном режиме, как в 1937-м году».

Во вторник, 2 июня, Куцый встретился с Александром Ройтбурдом и заверил известного художника, что поддерживает его в намерении обжаловать решение суда.

«Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей в популярное и знаковое место», — сказал Куцый.

В обладминистрации заявили, что сейчас Ройтбурд продолжает руководить Одесским художественным музеем. Напомним, в 2018 году Максим Степанов, возглавлявший тогда Одесскую ОГА, назначил Ройтбурда директором указанного музея, с подписанием контракта на 5 лет.

В октябре 2019 года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что областной совет уволил Ройтбурда, не имея на это никаких оснований.

Ранее Александр Ройтбурд, который приезжал из Одессы в Киев на открытие своей выставки, дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ». Материал об этом читайте здесь — Александр Ройтбурд: «Я художник потерянного поколения» (фото)

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