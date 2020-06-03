26.66 / 26.87 29.48 / 29.95
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия стала токсичной: Зеленского и Ермака предупредили о последствиях кулуарных договоренностей с Путиным

9:29 3 июня 2020
Зеленский и Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Российское руководство, а также сама Россия, против возвращения которой в G7 недавно выступили в Канаде и Евросоюзе, стали токсичными, поэтому любые контакты россиян рассматриваются под «двойной лупой».

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сказал аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей, добавивший, что особое внимание уделяется контактом россиян с украинскими политиками.

«На Андрея Ермака (глава Офиса президента. — Ред.) возложены (его начальником, президентом Зеленским) обязанности вести российское направление, так что общаться с Дмитрием Козаком (замруководителя администрации Путина. — Ред.) он должен по роду своей деятельности», — отметил эксперт и предостерег: «Украинские чиновники должны понимать: любые кулуарные договоренности, если таковые будут, могут вылезти боком как Украине, так и лично им (дело о госизмене Ермака, заведенное ГБР, тому сигнал.

По словам Игоря Соловья, в данной ситуации следует надеяться на «опыт и благоразумие» Андрея Ермака и других уполномоченных на переговоры лиц, а также на сознательных офицеров украинской спецслужбы. Он высказал надежду на то, что офицеры спецслужбы, как некогда их коллега — офицер ЦРУ Александр Виндман, рассказавший о злоупотреблении Дональда Трампа во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, не станут покрывать возможную измену.

Полный текст интервью с Игорем Соловьем о переговорном процессе по Донбассу читайте на сайте «ФАКТОВ».

В первой части интервью аналитик рассказал, почему российский президент Владимир Путин ненавидит президента Украины Владимира Зеленского.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин, Зеленский

Украина, наконец, сделала сильный шаг на Минских переговорах, — журналист Игорь Соловей

Дональд и Мелания Трамп

Гримаса боли: видео с реакцией Мелании Трамп на просьбу мужа улыбнуться фотографам стало вирусным

Зеленский и Ермак

Россия стала токсичной: Зеленского и Ермака предупредили о последствиях кулуарных договоренностей с Путиным

скорая

«Скорую» вызвали родители: выяснились обстоятельства смерти ребенка в нелегальном детсаду в Запорожье

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер