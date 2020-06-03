Украина

Российское руководство, а также сама Россия, против возвращения которой в G7 недавно выступили в Канаде и Евросоюзе, стали токсичными, поэтому любые контакты россиян рассматриваются под «двойной лупой».

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сказал аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей, добавивший, что особое внимание уделяется контактом россиян с украинскими политиками.

«На Андрея Ермака (глава Офиса президента. — Ред.) возложены (его начальником, президентом Зеленским) обязанности вести российское направление, так что общаться с Дмитрием Козаком (замруководителя администрации Путина. — Ред.) он должен по роду своей деятельности», — отметил эксперт и предостерег: «Украинские чиновники должны понимать: любые кулуарные договоренности, если таковые будут, могут вылезти боком как Украине, так и лично им (дело о госизмене Ермака, заведенное ГБР, тому сигнал)».

По словам Игоря Соловья, в данной ситуации следует надеяться на «опыт и благоразумие» Андрея Ермака и других уполномоченных на переговоры лиц, а также на сознательных офицеров украинской спецслужбы. Он высказал надежду на то, что офицеры спецслужбы, как некогда их коллега — офицер ЦРУ Александр Виндман, рассказавший о злоупотреблении Дональда Трампа во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, не станут покрывать возможную измену.

Полный текст интервью с Игорем Соловьем о переговорном процессе по Донбассу читайте на сайте «ФАКТОВ».

В первой части интервью аналитик рассказал, почему российский президент Владимир Путин ненавидит президента Украины Владимира Зеленского.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter