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«Ты соучастница преступления, мама»: дочь Успенской выступила с резким заявлением

9:59 3 июня 2020
Любовь Успенская с дочерью
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Спустя месяцы после громкого скандала и взаимных обвинений Любовь Успенская и ее единственная дочь не могут найти общий язык. Певица мечтает о том, чтобы Татьяна поскорее забыла о ней. А дочь даже из-за океана обращается к матери с новыми претензиями и обвинениями. В своем новом посте в Instagram она высказалась о буллинге в сети, возмущалась, что ее атакуют неизвестные с критикой и оскорблениями. Татьяна считает, что ее мать также виновата в этом. Она назвала родительницу соучастницей преступления.

«Кто там пишет с закрытого аккаунта? Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а пристали к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь. Жертвы теперь разговаривают с садистами, и это самый справедливый народный суд, которого вы все боитесь», — пишет Татьяна.

Она также обратилась к звездам шоу-бизнеса, которые, по ее мнению, забыли о морали, семейных ценностях, в погоне за деньгами деградировали до уровня тех, для кого поют.

«Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей, поэтому мы умираем. Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации», — обратилась к матери Татьяна.

Напомним, после громкого скандала Татьяна отправилась в США к отцу и обвинила мать в преследовании, а Любовь Успенская утешилась в объятиях молодого возлюбленного.

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«Ты соучастница преступления, мама»: дочь Успенской выступила с резким заявлением

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