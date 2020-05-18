- 13:20 Причастны военные: в Киеве разоблачили схему хищения топлива на 10 млн гривен
- 13:19 Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве: нардепы указали на тревожный момент
- 12:58 Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь забыла о ней
- 12:52 Маршрутка опрокинулась после столкновения с авто: в сеть попало видео жесткого ДТП в Мелитополе
- 12:39 Конфликты с коллегами и проблемы: гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака
- 12:38 Стоимость доллара и евро продолжает падать: что будет с курсами к концу недели
- 12:38 Лейтенант запаса ВС РФ пытался провезти в Украину два автобуса с иностранцами: детали инцидента
- 12:36 Не называют по именам: стало известно о показательном отношении россиян к переговорщикам в Минске от ОРДЛО
- 12:34 Смягчение карантина в Киеве: Кличко рассказал, какие ограничения снимут после 22 мая
- 12:22 Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
- 12:10 Елена Степаненко в платье на голое тело взбудоражила поклонников
- 12:09 В Минздраве сделали важное заявление об украинских ПЦР-тестах на коронавирус
Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь забыла о ней
Популярная певица Любовь Успенская, рассказавшая недавно о новом молодом возлюбленном, после громкого скандала не может найти общий язык с родной дочерью. Они продолжают враждовать и не общаются. Успенская в обиде на то, что Татьяна оклеветала ее, обвинив в насилии. Певица призналась, что мечтает о том, чтобы дочь забыла о ней.
Своими переживаниями 66-летняя Любовь Залмановна поделилась в программе «Однажды».
«У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: мама, не хочу тебя знать, но я успешна», — рассказала артистка.
Она также призналась, что все еще тяжело переживает ситуацию. Артистка называет поступок дочери предательством, из-за которого часто плачет по ночам.
Напомним, Татьяна Плаксина заявила, что звездная мать применяла к ней моральное и физическое насилие, запирала в клиниках и ограничивала ее свободу. В свою очередь Успенская объявила о том, что ее дочь — наркоманка. После скандальных разборок Татьяна улетела в США.297
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».