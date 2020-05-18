Любовь Успенская мечтает, чтобы дочь забыла о ней

Шоу-бизнес

Популярная певица Любовь Успенская, рассказавшая недавно о новом молодом возлюбленном, после громкого скандала не может найти общий язык с родной дочерью. Они продолжают враждовать и не общаются. Успенская в обиде на то, что Татьяна оклеветала ее, обвинив в насилии. Певица призналась, что мечтает о том, чтобы дочь забыла о ней.

Своими переживаниями 66-летняя Любовь Залмановна поделилась в программе «Однажды».

«У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: мама, не хочу тебя знать, но я успешна», — рассказала артистка.

Она также призналась, что все еще тяжело переживает ситуацию. Артистка называет поступок дочери предательством, из-за которого часто плачет по ночам.

Напомним, Татьяна Плаксина заявила, что звездная мать применяла к ней моральное и физическое насилие, запирала в клиниках и ограничивала ее свободу. В свою очередь Успенская объявила о том, что ее дочь — наркоманка. После скандальных разборок Татьяна улетела в США.

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