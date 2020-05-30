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Шоу-бизнес

На смену "Холостяку" придет "Холостячка": известная актриса станет главной героиней нового шоу

12:18 30 мая 2020
Ксения Мишина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Известная актриса Ксения Мишина, которая вместе с Евгением Котом победила в шоу «Танці з зірками», станет главной героиней нового романтического проекта «Холостячка», который придет на смену уже известному реалити-шоу «Холостяк».

В новом проекте искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина.

«Я стала первой украинской „холостячкой“. Для меня это и честь, и волнение», — написала Мишина в Instagram.

«Опережая ваши вопросы — да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они — огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую», — добавила актриса.

Напомним, ранее Ксении Мишиной приписывали тайный роман с известным телеведущим Владимиром Остапчуком, который не так давно развелся с женой Еленой Войченко. Актриса опровергла слухи. Все стало на свои места, когда Остапчук официально рассказал о своих отношениях с новой возлюбленной.

А десятый сезон романтического шоу «Холостяк» закончился тем, что пара Макс Михайлюк и Даша Ульянова не остались вместе из-за измены Михайлюка. Победительница не смогла простить Холостяка. Сам же Максим отрицать слова Дарьи не стал и признался, что у него остались чувства к девушке и он бы хотел быть с ней.

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