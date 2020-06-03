Украина

Некоторые народные депутаты Украины из «Слуги народа», получившие миллионные доходы, объяснили, почему не обзаводятся в столице своим жильем, а живут в отеле за счет государства.

Как сообщает «Радіо Свобода», из 52 нардепов, в апреле получивших компенсацию, 25 — миллионеры.

Так, Александр Трухин (21,7 млн. грн) рассказал, что его устраивает небольшой номер в отеле, где есть лишь кровать, тумбочка, стол, стул и умывальник с санузлом: «Я не плачу деньги за то, что живу, но у меня есть мой угол. На вокзале ночевать — точно не вариант». Парламентарий не рассматривал вариант найма жилья, поскольку отель расположен рядом с Верховной Радой, что с учетом логистики и наличия пробок в Киеве, очень удобно. «Мы действительно допоздна работаем и приходится жертвовать каким-то комфортом, чтобы были лишние полчаса на сон, и чтобы успеть больше на работе. Поэтому я ничего не снимаю», — сказал парламентарий.

Александр Трухин

А его коллега по фракции Павел Якименко (9,4 млн. грн) не стал делиться подробностями о своем номере, назвав его «обычным». Отметив, что его родной город — Харьков, и что он переезжать от туда не собирается, он сказал: «То, что я заработал, и то, что я задекларировал, с чего в свое время заплатил все налоги, инвестировать в свою работу в Верховной Раде, скорее всего, по моему мнению, будет не очень правильно».

Павел Якименко

В то же время Александр Аликсийчук (3,4 млн. грн) не видит ничего плохого в том, чтобы пользоваться такой услугой: «Есть такая услуга, я ею пользуюсь. Я не вижу в этом чего-то плохого. Если бы у меня было жилье в Киеве или я мог бы себе позволить приобрести жилье в столице, очевидно, я приобрел бы и жил бы там». Он признался, что рассматривал возможность аренды жилья, но не нашел квартиру, из которой было бы удобно добираться на работу — в парламент и в комитеты.

Алдександр Аликсийчук

«Налогоплательщики в лице государства предоставляют мне это право — так, как я это делал, будучи работодателем и нанимая людей на работу. Я думаю, что это — нормальная практика во всем мире», — сказал нардеп и добавил, что сейчас живет о обычном номере на одного человека, где, в частности, есть душевая кабина и телевизор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, осенью 2019 года получивший компенсацию за аренды жилья у тещи, вернул деньги после того, как об этом написали в прессе.

182

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter