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Никаких резких движений: гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака
Четверг, 4 июня, — хороший день, чтобы повысить самооценку и веру в собственные силы.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Совет звезд: чтобы улучшить отношения с любимым человеком, проявите уважение к его родне.
Телец
Тельцам в этот день стоит предпочесть спокойную обстановку, близкую к домашней.
Близнецы
Возможно, придется сменить круг друзей, некоторые из них слишком вас утомляют.
Рак
Возможны размолвки при контактах с сослуживцами и персоналом. велика вероятность встретить такого противника, с которым будет трудно справиться.
Лев
Не стоит зацикливаться на мелких текущих делах. Возрастает вероятность удачных покупок, получения подарков или бонусов.
Дева
День очень хорош для погружения в любимое занятие, особенно если оно является для вас источником дохода.
Весы
Возможны проблемы с доставкой товаров, задержки в пути, некачественное обслуживание.
Скорпион
Обстоятельства этого дня могут оказаться сильнее вас, а поделать с этим что-то будет очень непросто.
Стрелец
Переговоры с шефом и подписание важных документов, влияющих на вашу карьеру, лучше отложить.
Козерог
Вам придется устранять массу проблем в ходе важных деловых переговоров. Любимый человек сделает подарок.
Водолей
Возможно, вам придется столкнуться с неудачными последствиями своих прежних инициатив.
Рыбы
Если не хотите лишиться должности или других привилегий, избегайте лишних слов и резких движений.
Хорошего вам дня!
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..