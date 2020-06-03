26.66 / 26.87 29.54 / 30.01
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Никаких резких движений: гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака

13:47 3 июня 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 4 июня, — хороший день, чтобы повысить самооценку и веру в собственные силы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака.

Читайте также: Неврозы и проблемы с пищеварением: гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака

Овен

Совет звезд: чтобы улучшить отношения с любимым человеком, проявите уважение к его родне.

Телец

Тельцам в этот день стоит предпочесть спокойную обстановку, близкую к домашней.

Близнецы

Возможно, придется сменить круг друзей, некоторые из них слишком вас утомляют.

Рак

Возможны размолвки при контактах с сослуживцами и персоналом. велика вероятность встретить такого противника, с которым будет трудно справиться.

Лев

Не стоит зацикливаться на мелких текущих делах. Возрастает вероятность удачных покупок, получения подарков или бонусов.

Дева

День очень хорош для погружения в любимое занятие, особенно если оно является для вас источником дохода.

Весы

Возможны проблемы с доставкой товаров, задержки в пути, некачественное обслуживание.

Скорпион

Обстоятельства этого дня могут оказаться сильнее вас, а поделать с этим что-то будет очень непросто.

Стрелец

Переговоры с шефом и подписание важных документов, влияющих на вашу карьеру, лучше отложить.

Козерог

Вам придется устранять массу проблем в ходе важных деловых переговоров. Любимый человек сделает подарок.

Водолей

Возможно, вам придется столкнуться с неудачными последствиями своих прежних инициатив.

Рыбы

Если не хотите лишиться должности или других привилегий, избегайте лишних слов и резких движений.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги

Женщина 4 месяца «консервировала» солью тело умершей матери ради ее пенсии

Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией

Дочь Михаила Ефремова хочет сменить пол и жениться на девушке

Самолет

Украина возобновляет внутреннее и внешнее авиасообщение: названы даты

Слава Кухар

«Вырубил» на 1-й секунде боя: в сети вспомнили уникальную победу украинского боксера (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер