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Чем заняться и что делать с деньгами: гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака
Пятница, 5 июня, — хороший день для решения юридических проблем, начала судебного разбирательства.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Участие в коллективных мероприятиях может быть полезным. Это время стоит использовать для того, чтобы донести свои идеи.
Телец
Не стоит покупать спортивные товары и средства связи. Хороший день для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений.
Близнецы
Нежелательно давать и брать деньги взаймы и пытаться решить сиюминутные финансовые вопросы, прибегая к помощи друзей.
Рак
В общении с окружающими стоит проявлять больше тактичности и терпения. Вы можете сильно заблуждаться относительно мотивов своих и чужих поступков.
Лев
Это благоприятное время для профессиональной деятельности и роста финансовых поступлений.
Дева
Повышается вероятность завязывания счастливых знакомств, совершения удачных приобретений.
Весы
Не забывайте о соблюдении техники безопасности, возможны травмы. Избегайте критиканства, не проецируйте на других собственные проблемы.
Скорпион
Можно заниматься делами, связанными с недвижимостью, в том числе оформлением прав на нее.
Стрелец
Рекомендуется вкладывать деньги в закупку и монтаж технического оборудования, станков, офисной техники и мебели.
Козерог
Будет успешной любая исследовательская, посредническая, научная работа, а также любая деятельность, связанная с поездками.
Водолей
Удачное время для решения личных проблем, погашения займов или сбора долгов.
Рыбы
У вас могут возникнуть новые хозяйственные хлопоты либо появится время для возвращения к давним заботам.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака.108
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