26.61 / 26.83 29.53 / 29.98
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Чем заняться и что делать с деньгами: гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака

12:12 4 июня 2020
Гороскоп

Пятница, 5 июня, — хороший день для решения юридических проблем, начала судебного разбирательства.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака.

Читайте также: Ссоры и неожиданные встречи: любовный гороскоп на июнь 2020-го

Овен

Участие в коллективных мероприятиях может быть полезным. Это время стоит использовать для того, чтобы донести свои идеи.

Телец

Не стоит покупать спортивные товары и средства связи. Хороший день для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений.

Близнецы

Нежелательно давать и брать деньги взаймы и пытаться решить сиюминутные финансовые вопросы, прибегая к помощи друзей.

Рак

В общении с окружающими стоит проявлять больше тактичности и терпения. Вы можете сильно заблуждаться относительно мотивов своих и чужих поступков.

Лев

Это благоприятное время для профессиональной деятельности и роста финансовых поступлений.

Дева

Повышается вероятность завязывания счастливых знакомств, совершения удачных приобретений.

Весы

Не забывайте о соблюдении техники безопасности, возможны травмы. Избегайте критиканства, не проецируйте на других собственные проблемы.

Скорпион

Можно заниматься делами, связанными с недвижимостью, в том числе оформлением прав на нее.

Стрелец

Рекомендуется вкладывать деньги в закупку и монтаж технического оборудования, станков, офисной техники и мебели.

Козерог

Будет успешной любая исследовательская, посредническая, научная работа, а также любая деятельность, связанная с поездками.

Водолей

Удачное время для решения личных проблем, погашения займов или сбора долгов.

Рыбы

У вас могут возникнуть новые хозяйственные хлопоты либо появится время для возвращения к давним заботам.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арест демонстрантов в Нью-Йорке

Больше никакой толерантности: полиция Нью-Йорка жестко разогнала мирную акцию протеста (фото, видео)

Снесенные дома

В Норвегии огромный оползень снес в море восемь домов вместе с куском суши – впечатляющее видео

особый статус Донбасса и Конституция Украины

"В Киеве не понимают, что Донбасс — это уже Россия": что говорят в Донецке о выборах по украинским законам

Карантин

Киев и еще 8 областей не готовы к очередному этапу смягчения карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер