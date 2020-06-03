Украина

Штрафы за нарушения ПДД можно оплатить с помощью приложения: как это сделать

После запуска в Украине системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения, нарушителям предлагают отплатить штрафы через мобильное приложение.

Как сообщают в МВД, государственное мобильное приложение «Штрафы ПДД» позволяет не только оплатить штрафы, но и получать уведомления о новых постановлениях или изменения их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений», — заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров и напомнил, что проштрафившимся водителям, уплатившим штраф в течение 10 банковских дней, полагается 50-процентная скидка.

Также сообщается, что скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно для Android, для IOS оно станет доступным в ближайшее время.

Разработан и телеграмм-бот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot, посредством которого можно уплатить штраф с использованием банковской карты.

В МВД также сообщили, что первые 2400 «писем счастья» водителям-нарушителям уже отправили по почте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разработана карта, на которой можно узнать, где в Киеве и Киевской области на дорогах установили камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима.

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