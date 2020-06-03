«ВИА Гра» от Даши Астафьевой взбудоражила поклонников певицы (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева, которая недавно показала горячие фото, восхитила поклонников неожиданными образами.

Астафьева опубликовала фото, на котором позирует в разных париках. «Три Даши» так понравились поклонникам, что те назвали «трио» «ВИА Грой».

«Даши много не бывает», «Блонду Меладзе как раз ищет», «Не перестаю восхищаться Вами, Даша. Все к лицу», «Господи помилуй!!! Дай нам сил! Даша, преклоняюсь, да простит меня моя жена», — пишут комментаторы.

Больше всего поклонникам понравилась рыжая Астафьева, а Дашу-блондинку сравнивают с Мэрилин Монро.

Отметим, что не «ВИА Грой» единой: фото Даши напоминает и шоу королевы бурлеска Диты фон Тиз.



Посмотреть больше откровенных фото Астафьевой можно здесь.



160

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter