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Шоу-бизнес

«ВИА Гра» от Даши Астафьевой взбудоражила поклонников певицы (фото)

19:44 3 июня 2020
Астафьева

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева, которая недавно показала горячие фото, восхитила поклонников неожиданными образами.

Астафьева опубликовала фото, на котором позирует в разных париках. «Три Даши» так понравились поклонникам, что те назвали «трио» «ВИА Грой».

Астафьева

«Даши много не бывает», «Блонду Меладзе как раз ищет», «Не перестаю восхищаться Вами, Даша. Все к лицу», «Господи помилуй!!! Дай нам сил! Даша, преклоняюсь, да простит меня моя жена», — пишут комментаторы.

Астафьева

Астафьева

Больше всего поклонникам понравилась рыжая Астафьева, а Дашу-блондинку сравнивают с Мэрилин Монро.

Астафьева

Астафьева

Астафьева

Отметим, что не «ВИА Грой» единой: фото Даши напоминает и шоу королевы бурлеска Диты фон Тиз.

Дита фон Тиз
Посмотреть больше откровенных фото Астафьевой можно здесь.

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