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Украина

Без дистанции и скрининга: в метро Киева антикоронавирусные меры не работают (фото, видео)

8:38 4 июня 2020
Метро

Через неделю после возобновления работы в столичном метро уже не соблюдаются меры, которые необходимы для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Очередные ослабления карантина в Украине предстоят с 5 июня.

В Telegram-канале PavlovskyNEWS показали метрополитен Киева. Отмечается, что на станциях Театральная, Золотые Ворота, Лукьяновская в час пик люди часто не соблюдают дистанцию. Кроме того, во многих местах охрана перестала делать скрининг.

Также сообщается, что больше не вернутся в оборот жетоны — оплата проезда будет выполняться KyivSmartCard, карточкой метро и с помощью мобильных приложений.

Ранее сообщалось, что под Киевом пригородные поезда переполнены пассажирами, и при поездках не соблюдается необходимая дистанция в 1,5 метра.


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