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Без дистанции и скрининга: в метро Киева антикоронавирусные меры не работают (фото, видео)
Через неделю после возобновления работы в столичном метро уже не соблюдаются меры, которые необходимы для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Очередные ослабления карантина в Украине предстоят с 5 июня.
В Telegram-канале PavlovskyNEWS показали метрополитен Киева. Отмечается, что на станциях Театральная, Золотые Ворота, Лукьяновская в час пик люди часто не соблюдают дистанцию. Кроме того, во многих местах охрана перестала делать скрининг.
Также сообщается, что больше не вернутся в оборот жетоны — оплата проезда будет выполняться KyivSmartCard, карточкой метро и с помощью мобильных приложений.
Ранее сообщалось, что под Киевом пригородные поезда переполнены пассажирами, и при поездках не соблюдается необходимая дистанция в 1,5 метра.
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