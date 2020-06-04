«Хоронили в закрытом гробу»: коронавирус принес горе в семью знаменитой российской актрисы

Шоу-бизнес

Знаменитая российская актриса Лариса Лужина, которая ранее рассказала «ФАКТАМ», как снималась в картине «На семи ветрах» с Вячеславом Тихоновым, сообщила о горе в семье.

Как отметила Лужина в интервью кп.ру, горе в ее семью принес коронавирус.

«В нашей семье из-за коронавируса действительно случилась большая беда. 4 мая ушел из жизни мой бывший муж, отец моего единственного сына, — Валерий Шувалов. Он был очень хороший кинооператор, снял фильмы „Экипаж“, „Интердевочка“, „Сказ про то, как царь Петр арапа женил“ и много других. Еще в марте Валеру отвезли в больницу с воспалением легких. Вначале у него был отрицательный анализ на COVID-19. А потом подтвердился коронавирус», — цитирует издание актрису.

Лужина думает, что бывший муж заразился в больнице. «С ним в реанимационной палате лежало 27 человек. Это было в самом начале эпидемии. Сперва он находился в обычной городской больнице, потом его перевели в военный госпиталь под Красногорском. Там хорошие врачи, многих моих знакомых они спасли, я надеялась, что и Валеру… Но не спасли, у него были очень слабые легкие, почти каждую зиму он болел пневмонией. Да и возраст — 80 лет», — подчеркнула она.

Актриса пожаловалась, что не смогла попрощаться с бывшим мужем. «Хоронили Валеру в закрытом гробу, потом была кремация. Никто не смог приехать на прощание, кроме моего сына и его жены. Так что и нашу семью не обошел коронавирус», — подчеркнула она.

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