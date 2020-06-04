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Местами до +30: синоптик рассказала, когда настоящая летняя жара накроет Украину
В пятницу, 5 июня, в Украине потеплеет — температура воздуха поднимется днем до + 20 + 24 градусов, а в центральных областях и на юге местами до +26 градусов.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, немного прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях — до + 17 + 22 градусов днем.
5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в центре, местами на западе и на Харьковщине. На остальной территории — без существенных осадков.
«В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже + 10 + 12 градусов, 5 июня днем потеплеет до +22 + 24 градусов», — прогнозирует синоптик и обещает, что с субботы, 6 июня потепление будет набирать обороты.
А в воскресенье, 7 июня, на Троицу, в Украине ожидается + 23 + 28 градусов, на юге и востоке — местами до +30 градусов.
«По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Однако в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха», — предупреждает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», запрет на посещение пляжей и зон отдыха в Киеве был снят с 1 июня, но официально купальный сезон откроется ориентировочно во второй декаде июня.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».184
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».