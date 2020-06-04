Украина

В киевском метро рассказали, на каких станциях ограничивают вход в час пик

В Киевском метрополитене, который открыли после карантина 25 мая, пять станций, где увеличилось количество пассажиров, находятся под особым контролем.

По словам пресс-секретаря столичного метрополитена Натальи Макогон, это станции «Житомирская», «Святошин», «Черниговская», «Лесная», «Почайна».

«Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела», — цитирует Макогон «РБК-Украина».

По ее словам, до карантина общий пассажиропоток в киевской подземке составлял полтора миллиона в день, сейчас — 700 тысяч человек.

Макогон отметила, что в пиковые часы на 20−30 минут эти станции могут ограничивать на вход, что позволяет растянуть пассажиропоток.

Напомним, ограничения на вход в киевском метро стали вводить с 1 июня. Между тем через неделю после возобновления работы в столичном метро пассажиры уже не соблюдают безопасную дистанцию. Во многих местах охрана перестала делать скрининг.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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