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Украина

В метро Киева с 1 июня будут вводить ограничения на вход

13:53 29 мая 2020
Метро в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С понедельника, 1 июня, в Киевском метрополитене, который открыли после карантина с 25 мая, готовятся к увеличению пассажиропотока и ограничению на входах на станции, чтобы пассажиры соблюдали безопасную дистанцию.

Как сообщила замдиректора КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон, в первый день работы метро столичной подземкой воспользовались более 310 тысяч пассажиров, а в четверг, 28 мая, пассажиропоток увеличился до 540 тысяч человек, передает «НВ».

Отметив, что в выходные дни может возобновится транспортное сообщение в Киевской области, Наталья Макогон добавила, что количество пассажиров в столичной подземке тоже возрастет.

«Могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции», — сообщила она и добавила, что ограничения введут, если будет наблюдаться большое количество пассажиров. К примеру, на вход могут открыть одну или две двери вместо трех — такой подход используют, когда люди массово возвращаются после футбольных матчей или концертов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», работу метрополитенов после карантина также возобновили в Днепре и в Харькове.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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