Украина

Украина возобновляет авиасообщение: в «Борисполе» предупредили пассажиров о новых правилах

Украина возобновляет приостановленное на время карантина авиасообщение. С 5 июня будут выполняться рейсы внутри страны.

В аэропорту «Борисполь» сообщили, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал будет разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал допускаться не будут.

На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Нацполиции, на котором полицейские будут проводить температурный скрининг.

«Просим пассажиров обращать внимание на знаки дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт», — говорится в сообщении пресс-службы «Борисполя».

Напомним, с 15 июня Украина возобновляет и международное авиасообщение. О начале полетов с 16 июня сообщили в столичном аэропорту «Киев» имени Сикорского.

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