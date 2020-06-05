26.59 / 26.81 29.53 / 29.99
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Курение защищает от коронавируса: ученые получили новые доказательства

2:30 5 июня 2020
Курение против коронавируса

Гипотеза о том, что курение защищает от коронавируса получила новые доказательства.

Оказалось, что имеющие эту вредную привычку взрослые люди на 50% реже заболевают COVID-19, пишет Daily Mail.

Сообщается, что эксперты из Израиля обнаружили, что взрослые курильщики реже заражаются вирусом изначально.

Таковы результаты анализа 3 млн человек, а также 115 000 мазков, взятых на наличие вируса. Получено подтверждение защитного воздействия курения.

Среди курильщиков положительные тесты на COVID-19 дали 10% пациентов, а среди некурящих — 19%, то есть практически в два раза больше. Речь идет о сопоставимом числе людей из двух групп, проходящих через тесты.

Чем же курение может помогать человеку в защите от COVID-19? Возможно, входящий в состав сигарет никотин соревнуется с вирусом в процессе связывания с клетками в организме. Сам никотин хочет выполнять эту задачу, и он мешает вирусу проникать внутрь. Учёные полагают, что у никотина есть потенциал и в деле предотвращения заражения, и в деле лечения COVID-19.

Но если это будет подтверждено, некурящим людям не понадобится начинать курить. Существуют различные инструменты доставки никотина в организм — от пластырей до специальных таблеток или инъекций — которые не приведут к проникновению в тело крайне вредных химических продуктов, образующихся в ходе курения.

Напомним, что ранее к подобным выводам приходили ученые из разных стран. Они были озадачены необычно малым числом курильщиков среди жертв COVID-19 в больницах. После этого и появилось предположение о том, что сигареты дают какую-то защиту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Министерстве здравоохранения Украины развенчали популярный миф о том, что якобы курильщики менее подвержены заражению COVID-19, поскольку их защищает горячий сигаретный дым. В Минздраве отмечают, что любители сигарет, напротив, больше рискуют заразиться коронавирусом.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Купальники

"Крошечный – не значит развратный": популярный бренд раскритиковали за продажу чересчур откровенного бикини

Сергей Марченко

Никаких льготных пенсий судьям и прокурорам: в Минфине раскрыли детали соглашения с МВФ

Курение против коронавируса

Курение защищает от коронавируса: ученые получили новые доказательства

пара&nbsp;— любовь

Ссоры и неожиданные встречи: любовный гороскоп на июнь 2020-го

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер