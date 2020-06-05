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Курение защищает от коронавируса: ученые получили новые доказательства
Гипотеза о том, что курение защищает от коронавируса получила новые доказательства.
Оказалось, что имеющие эту вредную привычку взрослые люди на 50% реже заболевают COVID-19, пишет Daily Mail.
Сообщается, что эксперты из Израиля обнаружили, что взрослые курильщики реже заражаются вирусом изначально.
Таковы результаты анализа 3 млн человек, а также 115 000 мазков, взятых на наличие вируса. Получено подтверждение защитного воздействия курения.
Среди курильщиков положительные тесты на COVID-19 дали 10% пациентов, а среди некурящих — 19%, то есть практически в два раза больше. Речь идет о сопоставимом числе людей из двух групп, проходящих через тесты.
Чем же курение может помогать человеку в защите от COVID-19? Возможно, входящий в состав сигарет никотин соревнуется с вирусом в процессе связывания с клетками в организме. Сам никотин хочет выполнять эту задачу, и он мешает вирусу проникать внутрь. Учёные полагают, что у никотина есть потенциал и в деле предотвращения заражения, и в деле лечения COVID-19.
Но если это будет подтверждено, некурящим людям не понадобится начинать курить. Существуют различные инструменты доставки никотина в организм — от пластырей до специальных таблеток или инъекций — которые не приведут к проникновению в тело крайне вредных химических продуктов, образующихся в ходе курения.
Напомним, что ранее к подобным выводам приходили ученые из разных стран. Они были озадачены необычно малым числом курильщиков среди жертв COVID-19 в больницах. После этого и появилось предположение о том, что сигареты дают какую-то защиту.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Министерстве здравоохранения Украины развенчали популярный миф о том, что якобы курильщики менее подвержены заражению COVID-19, поскольку их защищает горячий сигаретный дым. В Минздраве отмечают, что любители сигарет, напротив, больше рискуют заразиться коронавирусом.26
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