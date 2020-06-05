Курение защищает от коронавируса: ученые получили новые доказательства

Мир

Гипотеза о том, что курение защищает от коронавируса получила новые доказательства.

Оказалось, что имеющие эту вредную привычку взрослые люди на 50% реже заболевают COVID-19, пишет Daily Mail.

Сообщается, что эксперты из Израиля обнаружили, что взрослые курильщики реже заражаются вирусом изначально.

Таковы результаты анализа 3 млн человек, а также 115 000 мазков, взятых на наличие вируса. Получено подтверждение защитного воздействия курения.

Среди курильщиков положительные тесты на COVID-19 дали 10% пациентов, а среди некурящих — 19%, то есть практически в два раза больше. Речь идет о сопоставимом числе людей из двух групп, проходящих через тесты.

Чем же курение может помогать человеку в защите от COVID-19? Возможно, входящий в состав сигарет никотин соревнуется с вирусом в процессе связывания с клетками в организме. Сам никотин хочет выполнять эту задачу, и он мешает вирусу проникать внутрь. Учёные полагают, что у никотина есть потенциал и в деле предотвращения заражения, и в деле лечения COVID-19.

Но если это будет подтверждено, некурящим людям не понадобится начинать курить. Существуют различные инструменты доставки никотина в организм — от пластырей до специальных таблеток или инъекций — которые не приведут к проникновению в тело крайне вредных химических продуктов, образующихся в ходе курения.

Напомним, что ранее к подобным выводам приходили ученые из разных стран. Они были озадачены необычно малым числом курильщиков среди жертв COVID-19 в больницах. После этого и появилось предположение о том, что сигареты дают какую-то защиту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Министерстве здравоохранения Украины развенчали популярный миф о том, что якобы курильщики менее подвержены заражению COVID-19, поскольку их защищает горячий сигаретный дым. В Минздраве отмечают, что любители сигарет, напротив, больше рискуют заразиться коронавирусом.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter