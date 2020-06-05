Стиль жизни

Когда совершать покупки и идти в салон красоты: лунный календарь на неделю

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 8 по 14 июня 2020 года, когда лучше посещать баню и сауну, назначать деловые переговоры и поливать садовые растения, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она посоветовала, как питаться в июне: когда садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать.

8−9 июня

Символ дня: зеркало

Характеристика: в восемнадцатый лунный день, который растянется почти на двое суток, легко можно стать жертвой мошенников, поэтому необходимо быть осторожными, общаясь с посторонними людьми, особенно незнакомыми.

Бизнес и финансы: день не подходит для начала новых дел и проведения деловых переговоров — найти общий язык с партнерами не удастся.

Личная жизнь: долгожданное свидание может привести к размолвке, поэтому лучше его перенести.

Здоровье: самолечение опасно всегда, но в этот день может нанести непоправимый вред.

Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела, делать омолаживающие маски и водные процедуры.

Спорт: день благоприятен для умеренной физической нагрузки.

Дом, сад, огород: во избежание загнивания корней полив растений следует умерить. Необходимо сосредоточиться на мелких домашних делах.



10 июня

Символ дня: паук в центре своей сети

Характеристика: энергетически тяжелый день, когда рекомендуется максимально сократить общение с окружающими: даже небольшая ссора чревата длительным конфликтом.

Бизнес и финансы: возможно возвращение долгов, на которые — за сроком давности — вы уже успели махнуть рукой.

Личная жизнь: общение с любимыми людьми и друзьями рекомендуется под благовидным предлогом свести к минимуму.

Здоровье: особого внимания потребует желудочно-кишечный тракт и аппендикс — при малейшей боли необходимо обратиться к врачу.

Уход за внешностью: хороший результат даст посещение салона красоты.

Спорт: из-за повышенной травматичности дня от занятий спортом лучше отказаться.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любой домашней работы. В саду можно прививать и обрезать деревья, а также бороться с вредителями.



11 июня

Символ дня: орел

Характеристика: можно начинать любые новые, даже самые сложные проекты — энергии дня хватит на них с лихвой.

Бизнес и финансы: хороший день для разговора с начальством — можно продвигать новые проекты и просить увеличения заработной платы.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми, это может плохо сказаться на совместном будущем.

Здоровье: нельзя заниматься самолечением: почувствовав себя плохо, нужно сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: желательно посетить баню или сауну, провести сеанс массажа. От похода в парикмахерскую лучше отказаться.

Спорт: спортом и физкультурой желательно заниматься без фанатизма.

Дом, сад, огород: полив растений нужно сократить. Можно заниматься домашними делами любой сложности.



12 июня

Символ дня: конь

Характеристика: день благоприятен для людей творческих профессий. Впрочем, тем, кто далек от творчества, но использует в своей работе креатив, тоже можно надеяться на удачу.

Бизнес и финансы: от деловых предложений нынешнего дня лучше не отказываться — они принесут солидную прибыль.

Личная жизнь: вероятна встреча с человеком из прошлого.

Здоровье: необходимо отказаться от жирной, соленой и жареной пищи. А также алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Уход за внешностью: день удачен для посещения салона красоты.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: можно подкармливать и удобрять растения. Хороший день для любых домашних дел.



13 июня

Символ дня: золотой ключик

Характеристика: хорошее время как для получения новых знаний, так и для передачи собственно опыта другим людям.

Бизнес и финансы: не стоит покупать и продавать — можно остаться в убытке.

Личная жизнь: ложь, допущенная в этот день, рано или поздно выйдет наружу, разрушив отношения.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным осложнениям, поэтому при первых же симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.

Уход за внешностью: день благоприятен для похода в салон красоты.

Спорт: под запретом нагрузка на позвоночник.

Дом, сад, огород: хороший день для любых работ в саду. Домашними делами рекомендуется заниматься без энтузиазма.



14 июня

Символ дня: черепаха

Характеристика: можно разрушать прошлое ради будущего — процесс, возможно, окажется болезненным, но его придется перетерпеть.

Бизнес и финансы: необходимо следить за словами — неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач.

Личная жизнь: не стоит регистрировать брак — совместная жизнь продлится недолго.

Здоровье: необходимо заняться укреплением иммунитета.

Уход за внешностью: не самый лучший день для посещения салона красоты.

Спорт: заниматься физическими упражнениями лучше на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно работать только с надземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать — их очень легко поранить. Уборке в доме должно сопутствовать избавление от всего лишнего.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова рассказала, какие знаки зодиака заслужили славу самых веселых и представителям каких знаков нельзя доверять тайны.



27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter