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Когда совершать покупки и идти в салон красоты: лунный календарь на неделю
О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 8 по 14 июня 2020 года, когда лучше посещать баню и сауну, назначать деловые переговоры и поливать садовые растения, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она посоветовала, как питаться в июне: когда садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать.
8−9 июня
Символ дня: зеркало
Характеристика: в восемнадцатый лунный день, который растянется почти на двое суток, легко можно стать жертвой мошенников, поэтому необходимо быть осторожными, общаясь с посторонними людьми, особенно незнакомыми.
Бизнес и финансы: день не подходит для начала новых дел и проведения деловых переговоров — найти общий язык с партнерами не удастся.
Личная жизнь: долгожданное свидание может привести к размолвке, поэтому лучше его перенести.
Здоровье: самолечение опасно всегда, но в этот день может нанести непоправимый вред.
Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела, делать омолаживающие маски и водные процедуры.
Спорт: день благоприятен для умеренной физической нагрузки.
Дом, сад, огород: во избежание загнивания корней полив растений следует умерить. Необходимо сосредоточиться на мелких домашних делах.
10 июня
Символ дня: паук в центре своей сети
Характеристика: энергетически тяжелый день, когда рекомендуется максимально сократить общение с окружающими: даже небольшая ссора чревата длительным конфликтом.
Бизнес и финансы: возможно возвращение долгов, на которые — за сроком давности — вы уже успели махнуть рукой.
Личная жизнь: общение с любимыми людьми и друзьями рекомендуется под благовидным предлогом свести к минимуму.
Здоровье: особого внимания потребует желудочно-кишечный тракт и аппендикс — при малейшей боли необходимо обратиться к врачу.
Уход за внешностью: хороший результат даст посещение салона красоты.
Спорт: из-за повышенной травматичности дня от занятий спортом лучше отказаться.
Дом, сад, огород: день благоприятен для любой домашней работы. В саду можно прививать и обрезать деревья, а также бороться с вредителями.
11 июня
Символ дня: орел
Характеристика: можно начинать любые новые, даже самые сложные проекты — энергии дня хватит на них с лихвой.
Бизнес и финансы: хороший день для разговора с начальством — можно продвигать новые проекты и просить увеличения заработной платы.
Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми, это может плохо сказаться на совместном будущем.
Здоровье: нельзя заниматься самолечением: почувствовав себя плохо, нужно сразу же обратиться к врачу.
Уход за внешностью: желательно посетить баню или сауну, провести сеанс массажа. От похода в парикмахерскую лучше отказаться.
Спорт: спортом и физкультурой желательно заниматься без фанатизма.
Дом, сад, огород: полив растений нужно сократить. Можно заниматься домашними делами любой сложности.
12 июня
Символ дня: конь
Характеристика: день благоприятен для людей творческих профессий. Впрочем, тем, кто далек от творчества, но использует в своей работе креатив, тоже можно надеяться на удачу.
Бизнес и финансы: от деловых предложений нынешнего дня лучше не отказываться — они принесут солидную прибыль.
Личная жизнь: вероятна встреча с человеком из прошлого.
Здоровье: необходимо отказаться от жирной, соленой и жареной пищи. А также алкоголя и сильнодействующих лекарств.
Уход за внешностью: день удачен для посещения салона красоты.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.
Дом, сад, огород: можно подкармливать и удобрять растения. Хороший день для любых домашних дел.
13 июня
Символ дня: золотой ключик
Характеристика: хорошее время как для получения новых знаний, так и для передачи собственно опыта другим людям.
Бизнес и финансы: не стоит покупать и продавать — можно остаться в убытке.
Личная жизнь: ложь, допущенная в этот день, рано или поздно выйдет наружу, разрушив отношения.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным осложнениям, поэтому при первых же симптомах необходимо сразу обратиться к врачу.
Уход за внешностью: день благоприятен для похода в салон красоты.
Спорт: под запретом нагрузка на позвоночник.
Дом, сад, огород: хороший день для любых работ в саду. Домашними делами рекомендуется заниматься без энтузиазма.
14 июня
Символ дня: черепаха
Характеристика: можно разрушать прошлое ради будущего — процесс, возможно, окажется болезненным, но его придется перетерпеть.
Бизнес и финансы: необходимо следить за словами — неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач.
Личная жизнь: не стоит регистрировать брак — совместная жизнь продлится недолго.
Здоровье: необходимо заняться укреплением иммунитета.
Уход за внешностью: не самый лучший день для посещения салона красоты.
Спорт: заниматься физическими упражнениями лучше на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно работать только с надземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать — их очень легко поранить. Уборке в доме должно сопутствовать избавление от всего лишнего.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова рассказала, какие знаки зодиака заслужили славу самых веселых и представителям каких знаков нельзя доверять тайны.
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