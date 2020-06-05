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Узнайте, к чему готовиться: гороскоп на 6 июня для всех знаков зодиака
Суббота, 6 июня, — период эмоционального и физического спада.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Есть риск возникновения неприятностей в профессиональных делах.
Телец
В этот день не стоит тратить силы на ликвидацию чьих-либо проблем, так будет потрачен весь энергетический потенциал.
Близнецы
Осторожность буквально во всем — вот лучшая защита от неприятностей.
Рак
Для Рака повышается вероятность интересных знакомств. Вечером рекомендуется заняться уборкой.
Лев
Представители противоположного пола в течение всего дня будут оказывать вам внимание.
Дева
Вам легко удастся решить вопросы, связанные с оформлением документов или с финансами.
Весы
Весам в этот день не стоит тревожиться по пустякам. Не будет серьезных причин для волнения, день пройдет спокойно.
Скорпион
Вам этот день обещает встречу с людьми, которые в будущем будут вашими союзниками.
Стрелец
День очень благоприятный для влюбленных. Не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гости.
Козерог
Вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.
Водолей
Водолеи помогут кому-то решить проблему и сами почувствуют себя счастливей.
Рыбы
Этот день следует проводить если не в одиночестве, то, как минимум, в тишине.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп здоровья на июнь для всех знаков зодиака.28
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!