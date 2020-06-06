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«Хочешь, чтобы мой дом сгорел?»: Беринчик отказался комментировать политическую ситуацию в Украине (видео)
Известный украинский боксер Денис Беринчик, в феврале защитивший чемпионский титул по версии WBO International в поединке с аргентинцем Эктором Сармьенто, отказался комментировать политическую ситуацию в стране и насколько нынешнее правительство способно ее изменить.
«Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что ты тянешь не по спортивной идеологии, — сказал Денис Беринчик в интервью SportArena. — Ты хочешь, чтобы после моего ответа мой дом в Краснодоне (город в Луганской области, который с 2016 года называется Сорокино. — Авт.) загорелся? Я там родился и вырос, но если я начну много говорить, то мой дом может сгореть. Я не политический деятель, не историк, не руководитель каких-то общественных организаций, а простой спортсмен, боксер.
Будет ли нашей та территорию, которую забрали? Может, когда-то будет. Крым может быть для украинцев нашим украинским, но я открываю карту, и на нем триколор. Была автономная территория, отсоединились, проголосовали, зашли человечки… Но ты сегодня туда едешь и проезжаешь пограничные службы двух стран. Точно так же и у меня в Краснодоне — проезжаешь одних пограничников, заезжаешь ко вторым. Можешь и к третьим приехать, если слишком «криво» будешь заезжать… Думаю, никто не отдаст нам оккупированные территории, а другие и не заберут их. Как говорится, ни нам, ни вам, ни вашим".
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Напомним, ранее коллеги Беринчика, Александр Усик и Василий Ломаченко, снялись в российском патриотическом фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе», после чего оба боксера были занесены в базу «Миротворца», а Россия выразила готовность предоставить им гражданство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик высказался об аннексии Крыма, на первое место поставив оставшихся там людей.110
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«Хочешь, чтобы мой дом сгорел?»: Беринчик отказался комментировать политическую ситуацию в Украине (видео)
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!