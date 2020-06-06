Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 7 июня для всех знаков зодиака

Воскресенье, 7 июня, — хороший день для планирования.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 июня для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды советуют заниматься важными делами только в первой половине дня, потому что в это время будет высока вероятность довести их до победного конца.

Телец

У вас появится хорошая возможность подняться по карьерной лестнице. Во второй половине дня возможны легкие физические недомогания.

Близнецы

Этот день для вас будет связан с получением информации, которая поможет решению ваших финансовых проблем.

Рак

Можно надеяться на начало долгожданной романтической связи, а семейным Ракам суждено испытать возрождение страсти.

Лев

Совет звезд: постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен.

Дева

Не рекомендованы поездки, покупки через интернет-магазин и знакомства через социальные сети.

Весы

Не начинайте ответственный диалог, исход которого не известен. Это не лучшее время для различного рода драм и страстей.

Скорпион

Ваш жизненный потенциал высок, вы будете полны энергии. Стоит поработать над рационом, обогатив его полезными блюдами.

Стрелец

Не следует раздавать советы, попридержите свое мнение при себе, иначе можете пострадать.

Козерог

Попробуйте еще раз постучать в те двери, где вам раньше не открывали, может получиться.

Водолей

Этот день вам категорически не подходит для занятий экстремальными видами спорта и рискованных начинаний.

Рыбы

Не стоит верить советам, полученным от «мудрых» людей. Каждый сам кузнец собственного счастья.

Хорошего вам дня!

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