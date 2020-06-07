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Жители Днепра трогательно поблагодарили врачей больницы, где лечат больных коронавирусом (фото)
В Днепре неизвестные жители поддержали медиков, которые борются с пандемией коронавируса. В субботу, 6 июня, ворота больницы украсили сердечками со словами благодарности.
Как сообщает ДніпроTV в Facebook, бумажные сердечки увидели утром на воротах 21-ой городской больницы. На них написаны слова благодарности — таким образом днепряне поддержали медиков. Всего ворота украсили больше сотни бумажных сердечек.
Ранее сообщалось, что в Украине число врачей, заразившихся коронавирусом, превысило уже пять тысяч. Напомним, врач из Черновцов, переболевшая коронавирусом, снова заразилась COVID-19. Это объясняется тем, что после первого всплеска болезни в крови не образовались антитела. При этом Черновицкая область лидирует в Украине по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом — здесь уже 3639 случаев заболевания.104
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