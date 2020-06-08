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Шоу-бизнес

Знаменитый российский актер госпитализирован после инсульта: состояние тяжелое

12:41 8 июня 2020
Армен Джигарханян

Знаменитый российский актер Армен Джигарханян, который в ноябре прошлого года перенес пневмонию, а в августе — сложную операцию на сердце, попал в реанимацию.

Как сообщает Telegram-канал Baza, у актера был инсульт. Джигарханяна срочно госпитализировали, его состояние тяжелое.

Родные и близкие актера пока не комментировали сообщения о его госпитализации.

Отметим, что в 2018-м Джигарханян попадал в больницу пять раз. Каждый раз СМИ сообщали о тяжелом состоянии, но представители актера опровергали публикации, подчеркивая, что все это — плановые осмотры.

Напомним, что недавно умер актер Михаил Кокшенов. Его вдова заявила, что причиной смерти стали усложнения после инсульта, перенесенного в 2017 году.

Кстати, недавно российский актер Алексей Барабаш признался, что перенес два инсульта.

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