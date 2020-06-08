- 12:46 Мне не нужны клиенты-расисты: глава Amazon Джеф Безос выступит с заявлением о протестах в США
- 12:41 Знаменитый российский актер госпитализирован после инсульта: состояние тяжелое
- 12:19 Охранник Олега Ляшко на дороге устроил разборки с пистолетом: момент попал на видео
- 12:18 До +35 градусов: синоптик рассказала о погоде на этой неделе
- 12:07 Гипс на ноге не помеха: форвард «Реала» Йович снова угодил в скандал
- 11:59 Племянница Софии Ротару вышла замуж: первые свадебные фото
- 11:56 ЕС на год продлит запрет на инвестиции в Крым
- 11:30 В Украине резко сократят количество районов: карта всех областей с админделением
- 11:21 Ушла из жизни известная украинская журналистка Богдана Костюк: в сети волна скорби
- 11:03 Карантин не помеха: одесские пляжи заполнили отдыхающие, пятеро утонули
- 10:58 Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом
- 10:48 Украинцы стали вдвое больше покупать заграничных сыров
Знаменитый российский актер госпитализирован после инсульта: состояние тяжелое
Знаменитый российский актер Армен Джигарханян, который в ноябре прошлого года перенес пневмонию, а в августе — сложную операцию на сердце, попал в реанимацию.
Как сообщает Telegram-канал Baza, у актера был инсульт. Джигарханяна срочно госпитализировали, его состояние тяжелое.
Родные и близкие актера пока не комментировали сообщения о его госпитализации.
Отметим, что в 2018-м Джигарханян попадал в больницу пять раз. Каждый раз СМИ сообщали о тяжелом состоянии, но представители актера опровергали публикации, подчеркивая, что все это — плановые осмотры.
Напомним, что недавно умер актер Михаил Кокшенов. Его вдова заявила, что причиной смерти стали усложнения после инсульта, перенесенного в 2017 году.
Кстати, недавно российский актер Алексей Барабаш признался, что перенес два инсульта.214
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.