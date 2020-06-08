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Стиль жизни

Кому нужно быть осторожным: гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака

15:46 8 июня 2020
Гороскоп

Вторник, 9 июня, — плохой день для обращения в официальные инстанции.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака.

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Овен

Очень сложный день ожидается у представителей этого знака, особенно с финансовой точки зрения.

Телец

У Тельцов ожидается благоприятный день. Все будет зависеть от вашей самодисциплины.

Близнецы

Мелкие неприятные происшествия Близнецов могут испортить им настроение в самом начале дня.

Рак

Одиноким Ракам не следует игнорировать знаки внимания от скромного представителя противоположного пола.

Лев

Не самый лучший день для посещения общественных развлекательных мест.

Дева

Дабы ни о чем не жалеть, ничего особенного сегодня не делайте.

Весы

В дневное время возможны переменные ощущения усталости и недомогания.

Скорпион

Не следует слепо верить льстивым речам, услышанным от малознакомого человека.

Стрелец

Стрельцы, не бегите за советом к друзьям, вы должны сами принять решение.

Козерог

Существует вероятность неприятных визитов или внезапных расходов.

Водолей

Под запретом азартные игры и алкоголь. И то, и другое чревато потерями.

Рыбы

В этот день не исключены небольшие разногласия с вашим руководством.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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