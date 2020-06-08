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Кому нужно быть осторожным: гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака
Вторник, 9 июня, — плохой день для обращения в официальные инстанции.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака.
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Овен
Очень сложный день ожидается у представителей этого знака, особенно с финансовой точки зрения.
Телец
У Тельцов ожидается благоприятный день. Все будет зависеть от вашей самодисциплины.
Близнецы
Мелкие неприятные происшествия Близнецов могут испортить им настроение в самом начале дня.
Рак
Одиноким Ракам не следует игнорировать знаки внимания от скромного представителя противоположного пола.
Лев
Не самый лучший день для посещения общественных развлекательных мест.
Дева
Дабы ни о чем не жалеть, ничего особенного сегодня не делайте.
Весы
В дневное время возможны переменные ощущения усталости и недомогания.
Скорпион
Не следует слепо верить льстивым речам, услышанным от малознакомого человека.
Стрелец
Стрельцы, не бегите за советом к друзьям, вы должны сами принять решение.
Козерог
Существует вероятность неприятных визитов или внезапных расходов.
Водолей
Под запретом азартные игры и алкоголь. И то, и другое чревато потерями.
Рыбы
В этот день не исключены небольшие разногласия с вашим руководством.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.96
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