- 01:55 Карантин помог: неискушенная в бизнесе девушка запустила бренд кружевных пижам и разбогатела
- 01:30 Украинские миротворцы отправились в Косово: что их там ждет
- 00:56 Перед законом все равны: в Испании намерены за взятку судить бывшего короля
- 00:25 Машина вылетела на встречку: момент аварии с участием Михаила Ефремова попал на видео
- 08.06 23:58 Украинцы возвращаются: самолет с гражданами нашей страны из семи стран вылетел из Парижа
- 08.06 23:20 Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы: первые видео с места происшествия
- 08.06 23:09 Добирался домой на попутке: в Киеве исчез участник боевых действий
- 08.06 22:47 В Украине смягчили требования к работе рынков во время карантина: что изменится
- 08.06 22:15 Убрали по указу: скандал вокруг волонтерского поста на вокзале в Николаеве получил продолжение
- 08.06 21:27 Лукашенко оправдался за свои слова о профилактике коронавируса
- 08.06 21:01 Автор «золотого» мяча в финале ЧМ-2014 стал отцом
- 08.06 20:55 Боевики «ЛНР» начали задерживать участвующих в забастовке шахтеров: что об этом известно
Украинские миротворцы отправились в Косово: что их там ждет
Несмотря на то, что введение миротворцев ООН на восток Украины пока что не сдвинулось со стадии обсуждения, у украинских военных накоплен немалый опыт участия в миротворческих миссиях по всему миру, в том числе и в Республике Косово.
Именно в эту страну и направился на днях очередной военный контингент, сообщает информационное агентство Минобороны «Армия.inform».
Отмечается, что в состав миротворческой миссии вошли 40 военнослужащих. Все они находились две недели на обсервации в военном санатории в Трускавце (Львовская область).
В медцентре сообщили, что принимают военных на обсервацию уже в четвертый раз. Однако впервые это происходит перед отправлением за границу. Всем военным провели ПЦР-тесты дважды — в начале и в конце обсервации.
В сообщении отмечается, что в Республике Косово (частично признана независимой странами ООН) действует самостоятельное украинское подразделение «Национальный контингент в Косово», который работает как миротворческая миссия. По данным Специального миротворческого центра, за все время на миротворческой службе побывало около 1300 украинских военных, из них пятеро погибли, 26 получили ранения.
Военные миссии миротворцев в Косово занимаются разминированием территорий, охраной границы. Миротворческие миссии в этой республике начали действовать после завершения войны в Косово в 1999 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году украинские военные участвовали в восьми миротворческих международных операциях ООН.13
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...