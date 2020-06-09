Украина

Украинские миротворцы отправились в Косово: что их там ждет

Несмотря на то, что введение миротворцев ООН на восток Украины пока что не сдвинулось со стадии обсуждения, у украинских военных накоплен немалый опыт участия в миротворческих миссиях по всему миру, в том числе и в Республике Косово.

Именно в эту страну и направился на днях очередной военный контингент, сообщает информационное агентство Минобороны «Армия.inform».

Отмечается, что в состав миротворческой миссии вошли 40 военнослужащих. Все они находились две недели на обсервации в военном санатории в Трускавце (Львовская область).

В медцентре сообщили, что принимают военных на обсервацию уже в четвертый раз. Однако впервые это происходит перед отправлением за границу. Всем военным провели ПЦР-тесты дважды — в начале и в конце обсервации.

В сообщении отмечается, что в Республике Косово (частично признана независимой странами ООН) действует самостоятельное украинское подразделение «Национальный контингент в Косово», который работает как миротворческая миссия. По данным Специального миротворческого центра, за все время на миротворческой службе побывало около 1300 украинских военных, из них пятеро погибли, 26 получили ранения.

Военные миссии миротворцев в Косово занимаются разминированием территорий, охраной границы. Миротворческие миссии в этой республике начали действовать после завершения войны в Косово в 1999 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году украинские военные участвовали в восьми миротворческих международных операциях ООН.

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