Шоу-бизнес

«Меня не было в машине»: Иван Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Михаилом Ефремовым (видео)

После смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым ряд СМИ сообщили, что вместе с ним в машине был актер Иван Стебунов с женой. Молодого артиста затравили в сети за то, что позволил пьяному коллеге сесть за руль.

Чтобы развеять слухи, Стебунов выступил с официальным заявлением. Он заверил, что не находился в машине с Ефремовым, а приехал на место аварии, как только узнал о ЧП.

«Ни меня, ни моей супруги в машине не было. Ни в каком баре мы не отдыхали. Мы с женой приехали на место ДТП. После нас через три минуты появился Сергей Гармаш, чтобы прояснить ситуацию и разобраться. Тогда мы не понимали, на сколько все серьезно. Мы приносим соболезнование семье погибшего. Это трагедия», — обратился Стебунов на своей странице в Instagram.

Иван также сообщил, что Ефремов после аварии был в шоковом состоянии, но осознавал, что натворил.

«Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю — «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — цитирует Стебунова КП.ру.

Сейчас Ефремов находится дома на подписке о невыезде, но актеру могут изменить меру пресечения. Пока появляется противоречивая информация о признании вины актером.

Ранее жена и дети Ефремова прокомментировали жуткую аварию с ним.

188

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter