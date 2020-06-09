- 13:45 Закрыты дороги и населенные пункты: под Одессой – новая вспышка коронавируса
- 13:41 Пытался переплыть реку с друзьями: в Киеве утонул молодой парень
- 13:30 Отдых на Шри-Ланке-2020: туристам придется сдать минимум два теста на коронавирус
- 13:27 «Съем» всю финансовую подушку»: Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату
- 13:14 В Украине раскрыли коварный план Путина по аннексии Приазовья
- 13:02 Джеймса Бонда впервые сделали отцом – мнения фанатов разделились
- 12:52 «Ермак искал голоса за снятие Разумкова»: Лерос сделал громкое заявление
- 12:47 Смертельное ДТП с Ефремовым: появилась противоречивая информация о признании актером вины
- 12:45 В Киеве мужчина угнал авто посла и устроил ДТП: детали и фото инцидента
- 12:24 "Одна из самых жарких в Европе": синоптик рассказала о погоде в Украине 10 июня
- 12:09 ДТП с четырьмя погибшими на Житомирщине: выяснились резонансные данные о подозреваемом
- 12:08 «Это развитие индустрии»: Ткаченко высказался о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией
«Меня не было в машине»: Иван Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Михаилом Ефремовым (видео)
После смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым ряд СМИ сообщили, что вместе с ним в машине был актер Иван Стебунов с женой. Молодого артиста затравили в сети за то, что позволил пьяному коллеге сесть за руль.
Чтобы развеять слухи, Стебунов выступил с официальным заявлением. Он заверил, что не находился в машине с Ефремовым, а приехал на место аварии, как только узнал о ЧП.
«Ни меня, ни моей супруги в машине не было. Ни в каком баре мы не отдыхали. Мы с женой приехали на место ДТП. После нас через три минуты появился Сергей Гармаш, чтобы прояснить ситуацию и разобраться. Тогда мы не понимали, на сколько все серьезно. Мы приносим соболезнование семье погибшего. Это трагедия», — обратился Стебунов на своей странице в Instagram.
Иван также сообщил, что Ефремов после аварии был в шоковом состоянии, но осознавал, что натворил.
«Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю — «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — цитирует Стебунова КП.ру.
Сейчас Ефремов находится дома на подписке о невыезде, но актеру могут изменить меру пресечения. Пока появляется противоречивая информация о признании вины актером.
Ранее жена и дети Ефремова прокомментировали жуткую аварию с ним.188
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Меня не было в машине»: Иван Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Михаилом Ефремовым (видео)
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..