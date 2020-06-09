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Стиль жизни

Сложный день: гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака

15:49 9 июня 2020
Гороскоп

Среда, 10 июня, — день заблуждений и ошибок.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака.

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Овен

День хорош для отдыха. Если у вас нет срочных дел, возьмите отгул и ощутите себя свободным человеком.

Телец

В течение суток возможны короткие периоды растерянности, мечтательности, мнительности.

Близнецы

У отношений, начавшихся в этот период, очень благоприятные перспективы на будущее.

Рак

Не стоит доверять интуиции, лучше полагаться на логику и здравый смысл.

Лев

Это не лучший момент для важных соглашений, начала сотрудничества. Не стоит проводить рекламные акции.

Дева

Некоторым Девам предстоит поездка, связанная с каким-то семейным делом.

Весы

Возможна финансовая прибыль или заманчивое предложение.

Скорпион

Умерьте свои амбиции. Вы и так многого достигли за прошедшие дни.

Стрелец

Не торопитесь подписывать документы, касающиеся финансов: вам нужно немного времени на раздумья.

Козерог

Этот день неплохо подходит для активного отдыха, однако физические нагрузки должны быть умеренными.

Водолей

В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня.

Рыбы

Гороскоп предсказывает одиноким Рыбам интересную встречу, которая может кардинально изменить личную жизнь.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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