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Здоровье и медицина

Все заболевшие здоровы: областной центр Украины объявил о победе над коронавирусом

20:25 9 июня 2020
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В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает управление здравоохранения городского совета.

Всего в Херсонской области из 179 заболевших COVID-19 выздоровели уже 172 человека.

Напомним, херсонские предприниматели, которые вырастили овощи и зелень, не могли реализовать их из-за закрытых в связи с карантином рынков. Это привело к протестной акции — фермеры устроили ее на Антоновском мосту через Днепр.

Ранее сообщалось, что в Херсоне суд оштрафовал двух женщин, распространявших в соцсетях ложную информацию о коронавирусе. Так, одна из них опубликовала в Facebook сообщение, что в больницах Херсона отсутствуют аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства для лечения больных COVID-19 и защитные средства для медиков.

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