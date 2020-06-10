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Украина

На 200 млн больше, чем ожидалось: Зеленский объяснил, почему Украина получит от МВФ больше денег

2:56 10 июня 2020
Зеленский и Георгиева

МВФ в рамках 18-месячной программы на 5 млрд долларов выделит Украине в первом транше 2,1 млрд долларов вместо 1,9 млрд долларов, как планировалось изначально.

Такое решение было принято на заседании Совета директоров фонда и было очень позитивно воспринято в Украине.

Об этом, в частности, написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Средства, по его словам, пойдут на преодоление последствий коронавируса.

«Украина получит первый транш от МВФ в размере $ 2,1 млрд. Это на $ 200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID-19», — указал президент.

При этом причиной такой «щедрости» со стороны Фонда глава государства считает наладившиеся партнерские отношения между руководством МВФ и Украины.

«В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером», — написал лидер страны.

Напомним, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению аналитиков, новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. А проблема дефолта страны станет неактуальна.

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