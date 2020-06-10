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Гламур

«Учит украинский»: Хейден Панеттьер рассказала, как растет дочь Владимира Кличко (фото)

17:17 10 июня 2020
Хейден Панеттьер

Американская актриса Хейден Панеттьер, которая ранее показывала фото своей дочери Кайи Евдокии и ее отца в соцсети Twitter, завела Instagram.

В нем она опубликовала фото подросшнй дочери, которая разрисовывает слепок беременного живота.


Хейден

«Я сделала гипсовый слепок своего живота, когда была беременна, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того, как я объяснила ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, я все же сдалась и разрешила ей рисовать. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков», — подписала снимки актриса.

Снимки, похоже делал Владимир Кличко, ведь девочка живет с отцом.

Кличко

Хейден также рассказала, на каком языке разговаривает дочь.

«Она говорит на русском только со своим папой, а также учит украинский», — отметила актриса.

Хейден

Напомним, что у самой Хейден жизнь после расставания с Кличко, никак не наладится: она все время терпит побои от своего бойфренда.

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