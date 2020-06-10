- 18:26 "Большинство решительно соглашались на штраф": в сети показали жуткие условия "обсервации" на Луганщине
- 18:17 Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»
- 18:12 Ефремов пытался покончить с собой, но не помнит об этом, — росСМИ
- 17:51 Известная сеть пиццерий "Челентано" закрывает все рестораны в Киеве: в чем причина
- 17:48 Вооруженные силы получили 5 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19 от Фонда Губского
- 17:32 ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
- 17:28 "Общество понимает, что доказательств нет": Сенцов обратился к Зеленскому из-за "дела Шеремета"
- 17:12 "Дело Шеремета": суд снова не пожалел Кузьменко
- 16:58 Дистанционная торговля лекарствами решает ряд социальных проблем, — эксперты
- 16:40 Дело напавшего на полицейского экс-зама Кличко ушло в суд
- 16:37 В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке
- 16:32 Не пережил бы третьего развода, поэтому сжег жену: шокирующие подробности кременчугской трагедии
"Большинство решительно соглашались на штраф": в сети показали жуткие условия "обсервации" на Луганщине (фото)
В Луганской области люди, которые возвращаются из-за границы или приезжают с оккупированных территорий, отказываются проходить карантин в местах обсервации, которые определили им местные чиновники. «Непослушных» пугают штрафами в 17 тысяч гривен и они соглашаются на это, только бы не находиться в тех ужасных условиях, которые им предлагают луганские чиновники.
Исполнительный директор «Восток SOS» Константин Реуцкий опубликовал фото одного такого места в Белолуцке.
Здесь около 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. В помещении один душ — это шланг с воронкой, прикрученный к умывальнику. Один на всех не совсем исправный туалет. В комнатах старая развалившаяся мебель, изношенное грязное белье.
Помещение имеет общий двор с гериатрическим интернатом, где живут несколько десятков пожилых людей (самая уязвимая категория).
По словам Реуцкого, из 8 мест обсервации в Луганской области, три существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд по правам человека.
Напомним, согласно постановлению Кабмина, все граждане, которые пересекают украинскую границу, подлежат обязательному надзору врачей из-за риска заражения коронавирусом на территории других государств. За отказ грозит штраф и даже уголовная ответственность.
Кабмин также утвердил требования к режиму в обсервационных санаториях, отелях, медучреждениях. В Украине составили карту о нарушении гражданами карантинных правил, условий самоизоляции и обсервации.
83
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.