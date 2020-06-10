Общество и люди

В Луганской области люди, которые возвращаются из-за границы или приезжают с оккупированных территорий, отказываются проходить карантин в местах обсервации, которые определили им местные чиновники. «Непослушных» пугают штрафами в 17 тысяч гривен и они соглашаются на это, только бы не находиться в тех ужасных условиях, которые им предлагают луганские чиновники.

Исполнительный директор «Восток SOS» Константин Реуцкий опубликовал фото одного такого места в Белолуцке.

Здесь около 15 человек должны провести две недели под круглосуточной охраной полиции. В помещении один душ — это шланг с воронкой, прикрученный к умывальнику. Один на всех не совсем исправный туалет. В комнатах старая развалившаяся мебель, изношенное грязное белье.

Помещение имеет общий двор с гериатрическим интернатом, где живут несколько десятков пожилых людей (самая уязвимая категория).

По словам Реуцкого, из 8 мест обсервации в Луганской области, три существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд по правам человека.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, все граждане, которые пересекают украинскую границу, подлежат обязательному надзору врачей из-за риска заражения коронавирусом на территории других государств. За отказ грозит штраф и даже уголовная ответственность.

Кабмин также утвердил требования к режиму в обсервационных санаториях, отелях, медучреждениях. В Украине составили карту о нарушении гражданами карантинных правил, условий самоизоляции и обсервации.

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