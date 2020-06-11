Общество и люди

Нападение на Стерненко: дело против погибшего подозреваемого закрыли

Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который напал на одесского активиста Сергея Стерненко. Прокурор, мотивируя тем, что нападавший погиб от ранений, нанесенных Стерненко, заявил в суде, что производство по нему нужно закрыть. Решение было принято 10 июня.

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил адвокат Станислав Свириденко.

Ранее погибшему Кузнецову, а также второму вероятному напавшему, объявили подозрение в хулиганстве.

Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова.

Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка — «в связи со смертью».

Защитик Сергея Стерненко заявил, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.

Напомним, нападение на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено два года назад. Одессита избили и ранили ножом. Стерненко признался, что в ответ также применил нож. Один из напавших умер на месте. Дело о нападении на Стерненко несколько раз передавали из СБУ в органы прокуратуры. Расследование по нему вызвало интерес в обществе. В мае в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

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