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Нападение на Стерненко: дело против погибшего подозреваемого закрыли
Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который напал на одесского активиста Сергея Стерненко. Прокурор, мотивируя тем, что нападавший погиб от ранений, нанесенных Стерненко, заявил в суде, что производство по нему нужно закрыть. Решение было принято 10 июня.
Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил адвокат Станислав Свириденко.
Ранее погибшему Кузнецову, а также второму вероятному напавшему, объявили подозрение в хулиганстве.
Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова.
Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка — «в связи со смертью».
Защитик Сергея Стерненко заявил, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.
Напомним, нападение на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено два года назад. Одессита избили и ранили ножом. Стерненко признался, что в ответ также применил нож. Один из напавших умер на месте. Дело о нападении на Стерненко несколько раз передавали из СБУ в органы прокуратуры. Расследование по нему вызвало интерес в обществе. В мае в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.203
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