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Дайте бизнесу свободу: Зеленскому и Шмыгалю подсказали, как смягчить последствия карантина для Украины
Чтобы быстрее восстановиться после введенного карантина в связи с COVID-19, Украина должна поддержать свой бизнес, убрав пресс уже устаревших ограничений. Об этом «ФАКТАМ» рассказал общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.
Эксперт напомнил, что правительства развитых стран предпринимают экстраординарные меры, чтобы поддержать предпринимателей. Украина не может может «печатать деньги», увеличивая дефицит бюджета, и не имеет финансовых резервов. Поэтому нужно не мешать тем людям, которые сами могут о себе позаботиться.
«..в нынешних экстраординарных условиях нужно пойти на решительные меры и объявить в стране экономическую свободу, сняв множество ограничений, существующих еще с советских времен», — уверен Пекар.
Он напомнил, что на данный момент в мировом рейтинге экономической свободы Украина занимает последнее 134-е место в Европе.
Напомним, на этой неделе МВФ выделил Украине крупный кредит. По прогнозам экспертов, это приведет к снижению курса доллара и укреплению гривни.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что без кредитов МВФ Украина может не выдержать экономического шока от коронавируса.16
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