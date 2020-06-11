Потерял доверие: Зеленский объяснил причину отставки Гончарука

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявивший, что не доверяет пятому президенту Петру Порошенко, объяснил быструю отставку Кабмина Алексея Гончарука тем, что доверие к экс-премьеру было подорвано.

В интервью «Украинской правде» Зеленский заявил, что сначала чиновники прятались от массмедиа, которых опасались, поскольку «все молодые», однако стали «заигрывать перед аудиторией в Facebook». «Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионер-лагерь?» — сказал он и добавил, что многих министров не интересовало, что «происходит на улицах».

Зеленский также отметил, что к Гончаруку относится «нормально»: «Мы говорили: «Ты должен быть крепким. Не бойся людей, говори с людьми, иди на эфиры, ничего не бойся. Но делай то, что ты должен делать. Ты не можешь увеличивать тарифы людям не потому, что это популизм. Будешь увеличивать, когда поднимешь им минималку. Хотя немного сделай что-то, какие-то реформы, а потом поговорим о тарифе».

Он также рассказал об уходе Гончарука в отставку, когда «доверие общества было подорвано», и когда к премьеру у депутатов «был миллион вопросов»: «Поэтому я ему честно сказал: «Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи (имеются в виду пленки с прослушкой совещания у Гончарука), а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами».

При этом, по словам президента, Алексей Гончарук сказал, что останется в команде Зеленского и что готов заниматься проектом Kyiv city, куда бы в будущем перенесли правительственный квартал. Однако вскоре ситуация изменилась — Алексей Гончарук на очередной встрече сказал, что не понимает, почему его уволили.

«Он с кем-то точно консультировался, потому что вернулся с противоположным мнением. Но это такое … Мы понимаем даже, с кем он консультировался. Это не важно», — сказал Зеленский, однако не стал отвечать на вопрос, с кем именно консультировался Гончарук: «Не хочу об этом, можно? Не очень приятные моменты моей жизни».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский заявлял, что хотел сделать экс-главу своего офиса Андрея Богдана генпрокурором, но того «съела власть».



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