26.48 / 26.71 29.72 / 30.22
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, сколько поездок в ЕС совершили украинцы за три года безвиза

11:34 11 июня 2020
Пограничник с документом

Ровно три года назад, 11 июня 2017 года, вступило в силу соглашение о безвизовых поездках украинцев с биометрическими паспортами в страны Евросоюза и государства, входящие в Шегненскую зону (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию).

Как отмечают в Госпогранслужбе Украины, за все это время было зафиксировано почти 49 миллионов поездок украинцев. В эти статистические данные включены пересечения границы как по биометрике, так и по загранпаспортам старого образца.

Отмечается, что чаще всего украинцы пересекали границу с Польшей, Венгрией и Румынией. В 2019—2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС значительно расширили. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то в дальнейшем список пополнился Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 15 июня 2020 года Украина может возобновить международное авиасообщение, которое было приостановлено на время карантина из-за пандемии коронавируса.

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

тесты

Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой

Полковник ВСУ Николай Романов

Всю жизнь посвятил службе: стало известно о трагической гибели полковника ВСУ

Падение статуи

В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них (видео)

стела «Россия»

На Донбассе на блокпосту "Еленовка" установили стелу "Россия": сеть обсуждает фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер