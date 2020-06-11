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Стало известно, сколько поездок в ЕС совершили украинцы за три года безвиза
Ровно три года назад, 11 июня 2017 года, вступило в силу соглашение о безвизовых поездках украинцев с биометрическими паспортами в страны Евросоюза и государства, входящие в Шегненскую зону (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию).
Как отмечают в Госпогранслужбе Украины, за все это время было зафиксировано почти 49 миллионов поездок украинцев. В эти статистические данные включены пересечения границы как по биометрике, так и по загранпаспортам старого образца.
Отмечается, что чаще всего украинцы пересекали границу с Польшей, Венгрией и Румынией. В 2019—2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС значительно расширили. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то в дальнейшем список пополнился Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 15 июня 2020 года Украина может возобновить международное авиасообщение, которое было приостановлено на время карантина из-за пандемии коронавируса.
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