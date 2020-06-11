Здоровье и медицина

Ирина шла домой в отличном настроении: через неделю предстояла поездка на море. Женщина никак не ожидала, что прямо на тротуаре на нее налетит скутер. — Удар был довольно сильный, я упала и ударилась локтем об асфальт, — вспоминает Ирина Овчаренко (на фото в заголовке). — Даже испугаться не успела. А вот кто действительно перепугался, так это мальчишки, которые ехали на скутере. Они меня сразу подняли, отвели в ближайшее кафе, оттуда вызвали «скорую», которая отвезла меня в травмпункт столичной больницы скорой помощи. Снимок показал: перелом локтевого сустава со смещением. Мне тут же наложили гипс от плеча до запястья. Рука висела и отекала, потому что гипс был тяжелым. Я промучилась три дня и поняла, что так дальше продолжаться не может. Поэтому обратилась к травматологам Консультативно-диагностического центра Деснянского района Киева. Мне повезло: я попала в отделение хирургии одного дня, и врачи, проанализировав снимки, предложили сделать щадящую операцию на локтевом суставе. Что делать до приезда «скорой», если случился перелом, инсульт или отравление алкоголем, читайте тут

«Доктор назначил препараты, дал рекомендации, и я в тот же день ушла домой»

— Слово «операция» вас не испугало?

— Наоборот, обрадовало: хирург Дмитрий Яровой и заведующий отделением Тарас Ярема объяснили, как все будет происходить, сказали, что гипс не понадобится, — говорит Ирина. — Мне скрепили сустав с помощью миниатюрных фиксаторов. Рану заклеили специальной герметичной пленкой. Операция проходила под наркозом, так что я ничего не почувствовала. Доктор назначил препараты, дал рекомендации, и я в тот же день ушла домой. А еще через три дня мы с мужем уехали в отпуск. На море. Плавать, конечно, не могла, зато купалась, сколько хотела.

— Пленка не пропускала воду?

— Нет. Дома я могла принимать душ, ванну. Через шесть месяцев, когда сустав сросся, мне удалили фиксатор.

— Так долго срастались кости?

— Но при этом я не испытывала особого дискомфорта. Ходила на работу, готовила еду. Правда, суставом надо было заниматься: сразу после операции разрабатывала его, делая специальные упражнения. И сейчас, спустя два года, никаких последствий травмы не ощущаю. А наша семья еще дважды воспользовалась услугами отделения хирургии одного дня: когда сын, занимаясь спортом, повредил колено, мы уже знали, куда обращаться.

— У него была сложная травма?

— Травма мениска и разрыв крестообразной связки. Понадобилась операция. А не так давно (незадолго до карантина) у мужа начались проблемы с коленным суставом. Обследование показало: разрыв мениска. Тоже помогла операция. Всем знакомым, у которых возникают ортопедические проблемы, советую проконсультироваться в отделении хирургии одного дня. Там работают опытные специалисты, владеющие современными медицинскими технологиями.

«В отделении хирургии одного дня мне сделали щадящую операцию на локтевом суставе, а через два года мужу удалили мениск, который болтался в суставе, как камешек, и повреждал хрящевую ткань, — говорит Ирина. — Через несколько часов после хирургического вмешательства уже можно было идти домой» (фото из семейного альбома)

— Идея создать отделение малоинвазивных технологий в хирургии принадлежит его заведующему Тарасу Петровичу Яреме, и для ее реализации нужно было не только технически оснастить операционные, но и собрать уникальный коллектив специалистов, — говорит ортопед-травматолог Консультативно-диагностического центра Деснянского района, кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой. — Представлены различные хирургические направления — травматология и ортопедия, гинекология, урология и другие. Опыт зарубежных стран показывает, что в 70—80 процентах случаев после плановых операций пациента можно в тот же день выписывать домой. Такой подход правильно было бы развивать и в Украине.

«Чтобы сустав не стал „застывшим“, его надо как можно раньше начинать разрабатывать»

Еще в начале карантина на своей странице в Facebook Дмитрий Яровой написал, что готов консультировать онлайн тех, кому надо срочно получить совет врача.

— Много было обращений? — спрашиваю Дмитрия Михайловича.

— Поначалу — да. Люди были в растерянности и просили хотя бы сориентировать их, подсказав, что надо сделать при травме в первую очередь или как поступить, если обострилось хроническое заболевание суставов. Присылали рентгеновские снимки, результаты КТ и МРТ. Сейчас мы уже оперируем и готовы оказывать любую помощь. Используем хирургию одного дня, если речь идет об операциях без обширной раны, кровопотери. С нами можно проконсультироваться по телефону +38 (063) 178-90-72.

— Семья Ирины Овчаренко, с которой вы меня познакомили, пострадала трижды. Важно ли то, как люди относятся к испытаниям? Все они, по утверждению Ирины, «позитивчики».

— Да, у членов этой семьи положительный настрой, что, несомненно, важно для выздоровления, восстановления после операции. Но у пациентов должно быть и еще одно качество: серьезное отношение к тем рекомендациям, которые дает хирург уже после операции. Только так можно получить хороший результат, избежать осложнений. Поверьте, это очень ответственно для хирурга — прооперировать человека и в тот же день отпустить домой. Мы остаемся на связи, даем подробнейшую пошаговую инструкцию, в которой написано, что и когда можно делать после операции. Если хирург все провел хорошо, качество жизни человеку удастся сохранить.

— Операция, выполненная Ирине, была малотравматичной?

— Да. Мы установили миниатюрный фиксатор через маленький разрез, с минимальной кровопотерей. Свои действия контролировали с помощью электронно-оптического преобразователя — портативного передвижного рентген-аппарата типа С-дуги. Предусмотрели возможность снять фиксатор уже через проколы. Эту операцию спустя полгода выполнили амбулаторно, под местным обезболиванием.

Дмитрий Яровой: «Опыт зарубежных стран показывает, что в 70—80 процентах случаев после плановых операций пациента в тот же день можно выписывать домой. Это не только выгодно экономически, но и снижает риск подхватить внутрибольничную инфекцию, находясь в стационаре» (фото предоставлено Дмитрием Яровым)

— Когда женщина начала разрабатывать локоть?

— Сразу после операции назначили комплекс упражнений. Локтевой сустав очень капризный, не любит длительной иммобилизации. Есть даже такое понятие — «застывший сустав». Бывает, приходит пациент, который четыре-пять недель носил гипс и не мог разрабатывать локтевой сустав, и мы видим, что у него образовалась контрактура. Опыт показывает: если коленный сустав не работал пять недель, на восстановление пойдет пять недель, а локтевой в подобной ситуации придется разрабатывать пять-шесть месяцев. Прооперировав пациента, мы даем ему «домашнее задание», которое надо обязательно выполнять.

«Мениск редко срастается, его оторвавшийся фрагмент, в зависимости от типа и давности разрыва, лучше удалить или фиксировать специальными швами»

Травма мениска далеко не всегда сразу дает о себе знать. И этому есть объяснение: в мениске практически нет ни нервов, ни кровеносных сосудов. Проходит время, и в колене у человека появляется боль.

— Это значит, что оторвавшийся фрагмент повреждает другие ткани внутри коленного сустава — чаще хрящ, — продолжает Дмитрий Яровой.

— Это опасно?

— Да. Человек теряет время, пытаясь снять боль с помощью мазей, компрессов. Такие меры помочь не могут. Мениск редко срастается, так как питания у него нет, и он болтается в суставе, как камешек. Его лучше удалить или фиксировать, чтобы в далекой перспективе не возникла необходимость обширной операции — замены сустава.

— Сын Ирины, Евгений, обратился к вам именно с болью в колене?

— Он футболист. Оказалось, у него не только повреждение мениска, но и разрыв передней крестообразной связки. С помощью артроскопа мы вошли в сустав, фиксировали мениск, а затем провели пластику связки: пришлось «выкроить» ее, взяв два сухожилия под коленом (они не несут существенной нагрузки). Новую связку зафиксировали рассасывающимися винтами, так что удалять их не надо. К активному спорту парень смог вернуться через пять-шесть месяцев после операции. А недавно нам пришлось прооперировать главу семейства, и тоже по поводу травмы мениска. Все сделали вовремя, операция малотравматичная, так что колено теперь беспокоить не будет.

Из-за боли в колене Евгений не мог ходить. Выяснилось, что повреждены мениск и крестообразная связка. Парню выполнили малоинвазивную операцию: зафиксировали мениск, а связку создали из двух сухожилий, взятых под коленом

— Известно, что колени болят при таких заболеваниях, как артрит, артроз. Какие методы могут облегчить состояние?

— Применяем внутрисуставные инъекции различных препаратов, в частности, содержащих гиалуроновую кислоту. Часто выполняем их под контролем рентгена или УЗИ. Эффективными являются клеточные технологии лечения: готовим концентрат из стволовых клеток жировой ткани пациента или выделяем факторы роста из его крови. Затем вводим их в сустав. Процедура избавляет человека от боли, дает возможность нормально ходить. Но иногда через некоторое время ее надо повторять.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киеве ортопед-травматолог Вячеслав Карась восстановил парню поврежденную хрящевую ткань в колене по новой для Украины технологии.

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