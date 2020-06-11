К главному управлению СБУ стянули силовиков из-за дела Стерненко (видео)

Украина

В четверг, 11 июня, одесского активиста Сергея Стерненко вызвали к следователю СБУ. Ранее прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который напал на Стерненко и погиб.

«Встретил следователя. Пока ничего не происходит. Ждем адвокатов», — написал Стерненко в Twitter.

Тем временем Артем Лагутенко опубликовал видео, снятые рядом со зданием следственного управления, к которому подогнали силовиков.

«Полиция установила пропускной пункт в жилой квартал, где находится главное следственное управление СБУ. Причина — дословно — тут сейчас рассматривается дело Сергея Стерненко», — пишет он в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время допроса Сергея Стерненко в СБУ 18 мая под зданием спецслужбы устроили акцию поддержки одесского активиста.

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