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К главному управлению СБУ стянули силовиков из-за дела Стерненко (видео)
В четверг, 11 июня, одесского активиста Сергея Стерненко вызвали к следователю СБУ. Ранее прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который напал на Стерненко и погиб.
«Встретил следователя. Пока ничего не происходит. Ждем адвокатов», — написал Стерненко в Twitter.
Тем временем Артем Лагутенко опубликовал видео, снятые рядом со зданием следственного управления, к которому подогнали силовиков.
«Полиция установила пропускной пункт в жилой квартал, где находится главное следственное управление СБУ. Причина — дословно — тут сейчас рассматривается дело Сергея Стерненко», — пишет он в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время допроса Сергея Стерненко в СБУ 18 мая под зданием спецслужбы устроили акцию поддержки одесского активиста.88
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