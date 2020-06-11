Происшествия

Смертельный взрыв под Харьковом: появились фото и данные о погибшем

Мужчина, который подорвал себя гранатой Ф-1 в поселке Краснопавловка Харьковской области, ранее служил в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя сам. От полученных травм мужчина погиб.

Причины его поступка выясняют следователи.

По информации свидетелей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его квартире полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки, 7 патронов. Кроме этого, у погибшего правоохранители нашли ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

Напомним, ранее подобный случай был зафиксирован в самом Харькове, где мужчина погиб от разрыва гранаты на балконе. А в прошлом году от взрыва гранаты погибли люди в Прикарпатье, где ветеран АТО взорвал гранатой себя и жену.

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