26.49 / 26.70 29.75 / 30.22
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельный взрыв под Харьковом: появились фото и данные о погибшем

14:24 11 июня 2020
граната

Мужчина, который подорвал себя гранатой Ф-1 в поселке Краснопавловка Харьковской области, ранее служил в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя сам. От полученных травм мужчина погиб.

Причины его поступка выясняют следователи.

По информации свидетелей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его квартире полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки, 7 патронов. Кроме этого, у погибшего правоохранители нашли ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

Напомним, ранее подобный случай был зафиксирован в самом Харькове, где мужчина погиб от разрыва гранаты на балконе. А в прошлом году от взрыва гранаты погибли люди в Прикарпатье, где ветеран АТО взорвал гранатой себя и жену.

450

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

граната

Смертельный взрыв под Харьковом: появились фото и данные о погибшем

Алина Свидерская

Стало известно, кто займет место Вакарчука в парламенте

Леонид Кожара

Экс-министра Кожару снова отправили под арест и назначили новый залог

Маски

Как правильно носить защитную маску в жару: озвучены важные советы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер