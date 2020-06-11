Лидер «Динамо» обвинил родную сестру в крушении личной жизни: смешное видео

Спорт

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков, который на карантине устроил челлендж с набиванием мяча для юных футболистов, поучаствовал в съемках любительского видео своей родной сестры.

Девушка в шуточной форме показала, как мешает наладить личную жизнь своему старшему брату. «Это видео снимали еще на отдыхе 6 месяцев назад. Тогда так и не решилась его выложить, ну, а сейчас подумала, почему бы и нет. Хах. Надеюсь понравится», — подписала родственница футболиста под роликом.

Отметим, что Виктор довольно часто поддерживает активности своей сестры, вместе с ней принимая участие в различных танцевальных баттлах.

Добавим, что Цыганков пока что не выходил на поле после возобновления чемпионата Украины, восстанавливаясь от повреждения передней поверхности бедра. «Динамо» без своего лидера уступило донецкому «Шахтеру» (1:3), тем самым фактически «убив» интригу в борьбе за чемпионство, а также разгромило «Александрию» (5:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий тренируется на карантине с сестрой.

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