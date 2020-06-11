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Суд отобрал у родственников покойного солиста "Иванушек" его квартиру
Банк отсудил у наследников умершего три года назад солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева его квартиру, купленную в ипотеку. Жилье музыкант приобрел еще в 2014 году и ежемесячно платил кредит. После смерти Олега в 2017 году долг остался непогашенным, возникла задолженность в размере примерно 5 млн рублей.
«Дальше никто ничего платить не стал, набежали проценты. А меж тем банк хотел свои 5 миллионов. Наследников квартиры было несколько: племянница, друг и гражданская жена. Пошли дружно в суд, и все проиграли», — пишет Telegram-канал Mash.
Недвижимость будет выставлена на торги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинские звезды обзавелись недвижимостью. Светлана Тарабарова купила загородный коттедж. А Jerry Heil переехала в новую квартиру.13
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