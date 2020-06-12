26.58 / 26.80 29.78 / 30.25
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Будьте готовы снять маску: аэропорт "Борисполь" озвучил требования к пассажирам

18:00 12 июня 2020
Будьте готовы снять маску: аэропорт «Борисполь» озвучил требования к пассажирам

Аэропорт «Борисполь» обнародовал разъяснения для пассажиров, которые собираются в за границу с 15 июня. Напомним, с этой даты в Украине открывают международное авиасообщение.

Так, в аэропорту будет работать только один терминал — D, а пропускать туда будут исключительно пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде. Все пассажиры и сопровождающие их лица должны быть в масках или респираторах.

На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Лица с температурой свыше 38 градусов, а также симптомами коронавируса в помещение аэропорта пропускаться не будут.

Кроме того, пассажиров просят:

  • соблюдать физическое дистанцирование;
  • обрабатывать руки собственными или установленными в аэропорту санитайзерами;
  • предъявлять документы только в развернутом виде и без обложек;
  • снять маску или респиратор по требованию инспектора пограничной службы, др.

По прилету в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия. Их также просят заблаговременно установить на смартфоны приложение «Дій вдома», которое необходимо для контроля прохождения домашней самоизоляции.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Автомобиль Максима Болдина

Поджог авто несостоявшегося главы Одесской ОГА: злоумышленники оказались земляками президента (видео)

Екатерина Варнава

Суд проигнорировал желание запрещенной Варнавы вернуться в Украину

Тест

На крупном заводе в Харькове вспышка коронавируса, есть первая жертва

Володина

Володина заявила о масштабных хищениях: в январе — июле 2019 года у народа Украины украли минимум 40 млрд грн НДС

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер