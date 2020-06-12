Будьте готовы снять маску: аэропорт «Борисполь» озвучил требования к пассажирам

Украина

Аэропорт «Борисполь» обнародовал разъяснения для пассажиров, которые собираются в за границу с 15 июня. Напомним, с этой даты в Украине открывают международное авиасообщение.

Так, в аэропорту будет работать только один терминал — D, а пропускать туда будут исключительно пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде. Все пассажиры и сопровождающие их лица должны быть в масках или респираторах.

На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Лица с температурой свыше 38 градусов, а также симптомами коронавируса в помещение аэропорта пропускаться не будут.

Кроме того, пассажиров просят:

соблюдать физическое дистанцирование;

обрабатывать руки собственными или установленными в аэропорту санитайзерами;

предъявлять документы только в развернутом виде и без обложек;

снять маску или респиратор по требованию инспектора пограничной службы, др.

По прилету в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия. Их также просят заблаговременно установить на смартфоны приложение «Дій вдома», которое необходимо для контроля прохождения домашней самоизоляции.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение.



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