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Будьте готовы снять маску: аэропорт "Борисполь" озвучил требования к пассажирам
Аэропорт «Борисполь» обнародовал разъяснения для пассажиров, которые собираются в за границу с 15 июня. Напомним, с этой даты в Украине открывают международное авиасообщение.
Так, в аэропорту будет работать только один терминал — D, а пропускать туда будут исключительно пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде. Все пассажиры и сопровождающие их лица должны быть в масках или респираторах.
На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Лица с температурой свыше 38 градусов, а также симптомами коронавируса в помещение аэропорта пропускаться не будут.
Кроме того, пассажиров просят:
- соблюдать физическое дистанцирование;
- обрабатывать руки собственными или установленными в аэропорту санитайзерами;
- предъявлять документы только в развернутом виде и без обложек;
- снять маску или респиратор по требованию инспектора пограничной службы, др.
По прилету в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия. Их также просят заблаговременно установить на смартфоны приложение «Дій вдома», которое необходимо для контроля прохождения домашней самоизоляции.
Напомним, с 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение.
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