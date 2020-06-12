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Гороскоп

Что принесет этот день: гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака

18:56 12 июня 2020
Гороскоп

Суббота, 13 июня, — день, когда вас могут обмануть.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют вступить в борьбу с вредной привычкой и слегка ограничить свой рацион.

Телец

Возможно, вы получите неприятные известия, которые будут касаться вашей работы.

Близнецы

Вы можете принять решение, благодаря которому оставите своих недоброжелателей далеко позади.

Рак

Информация, которая недавно была совсем секретной, заставит вас переживать и волноваться.

Лев

Для многих Львов наступит идеальный момент для реформирования собственной жизни.

Дева

Девам звезды рекомендуют заняться решением давно возникших проблем.

Весы

Весы могут сделать большую глупость, если будут руководствоваться чужими советами и эмоциями.

Скорпион

В этот день хорошо пройдут встречи, ваши недавние враги станут вашими союзниками.

Стрелец

Это будет непростой и весьма утомительный день у Стрельцов.

Козерог

Привычный уклад некоторых Козерогов омрачит транспортный инцидент или ссора с сотрудником правоохранительных органов.

Водолей

Если у вас запланирован поход в парикмахерскую, то постарайтесь отменить его.

Рыбы

Ваш оптимизм и хорошее настроение помогут вам преодолевать трудности. Весьма вероятны денежные поступления.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали общий гороскоп на июнь для всех знаков зодиака.

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