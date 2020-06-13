Украина

Социальные контакты без норм: в Минздраве намекнули регионам, как снизить заболеваемость COVID-19

Резкий рост новых случаев коронавируса в Украине в последние дни связан с ослаблением карантина, что привело к увеличению количества социальных контактов.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Он пояснил, что социальные контакты без соблюдения санитарных норм могут привести к увеличению количества больных коронавирусом.

«Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев», — заявил Ляшко.

Поэтому, считает главный санитарный врач Украины, регионы должны усиливать карантинные мероприятия в том случае, если в течение трех дней фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом. Такое условие прописано в адаптивном карантине.

Он подчеркнул, что решение о том, какие именно карантинные меры должны быть усилены, принимает региональная власть.

«Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано, если три дня подряд есть превышение показателей, которые характеризуют возможность запуска смягчения, инцидентность, заполненность коек и уровни тестирования, то региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад, какие смягчения, которые они допустили, надо отменять и переходить на более жесткий режим», — сказал Ляшко

Напомним, в Украине второй день подряд наблюдается резкий рост новых случаев коронавируса: лаборатории каждый день обнаруживают почти 700 больных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, украинцы скоро могут столкнуться со второй волной коронавируса, если попытаются игнорировать его существование.

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