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Мир

Монахов просят не паниковать: в Греции горит Афон

16:58 13 июня 2020
пожар

В Греции на горе Афон бушует лесной пожар. Ранее масштабный пожар из-за жары произошел в штате Флорида (США).

На Афоне возгорание началось в сосновом лесу в труднодоступном горном районе. Причиной называют жаркую погоду, которая установилась в стране в последние дни.

По информации греческого агенства AMNA, с утра 13 июня ликвидацией пожара занимаются 59 пожарных на 20 спецмашинах, три группы пеших подразделений, привлечены пять пожарных самолетов и два вертолета, работает землеройная техника.

Огонь якобы не угрожает даже самому ближнему к нему монастырю Хиландар.

Между тем, в заявлении пожарной службы отмечается, что огонь угрожает небольшому населенному пункту Урануполису. Семьям с детьми и пожилым людям велено немедленно покинуть свои дома. В полиции отметили, что пока не проводят эвакуацию из этого поселка туристов. Но некоторые отдыхающие уехали из Урануполиса сами.

Фронт пожара составляет 70−80 гектаров.

Напомним, с 15 июня Греция открывает туристический сезон. Украинцев начнут принимать с 1 июля. А популярные археологические площадки, которые работают по продленному графику, открыли еще в конце мая.

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