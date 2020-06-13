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Монахов просят не паниковать: в Греции горит Афон
В Греции на горе Афон бушует лесной пожар. Ранее масштабный пожар из-за жары произошел в штате Флорида (США).
На Афоне возгорание началось в сосновом лесу в труднодоступном горном районе. Причиной называют жаркую погоду, которая установилась в стране в последние дни.
По информации греческого агенства AMNA, с утра 13 июня ликвидацией пожара занимаются 59 пожарных на 20 спецмашинах, три группы пеших подразделений, привлечены пять пожарных самолетов и два вертолета, работает землеройная техника.
Огонь якобы не угрожает даже самому ближнему к нему монастырю Хиландар.
Между тем, в заявлении пожарной службы отмечается, что огонь угрожает небольшому населенному пункту Урануполису. Семьям с детьми и пожилым людям велено немедленно покинуть свои дома. В полиции отметили, что пока не проводят эвакуацию из этого поселка туристов. Но некоторые отдыхающие уехали из Урануполиса сами.
Фронт пожара составляет 70−80 гектаров.
Напомним, с 15 июня Греция открывает туристический сезон. Украинцев начнут принимать с 1 июля. А популярные археологические площадки, которые работают по продленному графику, открыли еще в конце мая.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!