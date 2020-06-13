Монахов просят не паниковать: в Греции горит Афон

Мир

В Греции на горе Афон бушует лесной пожар. Ранее масштабный пожар из-за жары произошел в штате Флорида (США).

На Афоне возгорание началось в сосновом лесу в труднодоступном горном районе. Причиной называют жаркую погоду, которая установилась в стране в последние дни.

По информации греческого агенства AMNA, с утра 13 июня ликвидацией пожара занимаются 59 пожарных на 20 спецмашинах, три группы пеших подразделений, привлечены пять пожарных самолетов и два вертолета, работает землеройная техника.

Огонь якобы не угрожает даже самому ближнему к нему монастырю Хиландар.

Между тем, в заявлении пожарной службы отмечается, что огонь угрожает небольшому населенному пункту Урануполису. Семьям с детьми и пожилым людям велено немедленно покинуть свои дома. В полиции отметили, что пока не проводят эвакуацию из этого поселка туристов. Но некоторые отдыхающие уехали из Урануполиса сами.

Фронт пожара составляет 70−80 гектаров.

Напомним, с 15 июня Греция открывает туристический сезон. Украинцев начнут принимать с 1 июля. А популярные археологические площадки, которые работают по продленному графику, открыли еще в конце мая.

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter