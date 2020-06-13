ВНО могут перенести: главный санврач Украины выступил с заявлением

Украина

Учитывая рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, проведение в Украине основной сессии ВНО может быть перенесено. Ранее появилась информация, что внешнее независимое оценивание в этом году вообще отменят.

О возможном переносе ВНО на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня эпидемическая ситуация позволяет провести основную сессию ВНО, которая должна начаться 25 июня. Но окончательно этот вопрос решится 20−22 июня.

«Понимая тенденции, понимая то, что мы работаем в режиме смягчения карантинных мероприятий, видим рост количества случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются ежедневно на территории Украины, сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела два показателя, оценка которых 20−22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки, или надо будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и посмотреть, в случае если эпидситуация на территории нашего государства не будет позволять провести его в определенные сроки», — сказал Ляшко.

Напомним, основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня по 17 июля.

В пятницу, 12 июня, Кабмин отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня. Но тестирование можно будет пройти дистанционно.

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