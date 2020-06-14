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- 08:27 ВСУ понесли потери на Донбассе и тут же отомстили боевикам за погибшего сослуживца
ВСУ понесли потери на Донбассе и тут же отомстили боевикам за погибшего сослуживца
В субботу, 13 июня, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.
«Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли наши позиции из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под огонь боевиков попали опорные пункты ВСУ в районе Луганского, Троицкого, Новозвановки, Крымского, Катериновки, Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.
Боевики размещали свою артиллерию рядом с домами гражданских жителей, что делало невозможным адекватный ответ ВСУ.
Но все же украинские защитники, удерживая оборону, дали подразделениям противника достойный отпор. По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.
Напомним, 12 июня на Донбассе ВСУ вывели из строя как минимум 16 боевиков. Ранее украинские бойцы уничтожили позицию боевиков в зоне ООС, с которой проводились обстрелы.609
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!