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«Квартал 95» обвинили в воровстве шуток: мнения в сети разделились (видео)
Артисты «Дизель Студио» обвинили своих коллег из «Студии «Квартал 95» в краже концертного номера. Отметим, часть «кварталовцев» с концертных подмостков плавно переместилась в верхние эшелоны украинской власти.
В данном случае речь идет о номере, в котором высмеивают изучение английского языка. В «Дизель Шоу» настаивают, что они создали сценку еще в 2015 году, а «кварталовцы» пересняли чужой номер.
«Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из „Квартала“. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают „живыми классиками“, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!» — говорится на странице «Дизель Студио» в Instagram.
Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что это воровство, кто-то, что шутку знают многие. И то, что «Квартал» ее показал в своем исполнении — это просто совпадение. Есть такие, которые предлагают артистам выяснить все друг с другом.
Напомним, недавно звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Сергей Писаренко, который с семьей живет под Киевом, удивил высказыванием о дружбе украинских и российских народов.59
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!